Novi direktor Lakers stopil iz sence, za Dončića ima poseben načrt

Novi lastnik Los Angeles Lakers Mark Walter ne izgublja časa, na mesto predsednika Los Angeles Lakers je ustoličil Lona Rosna, dolgoletnega agenta Magica Johnsona in veterana v košarkarskih vodah. Zdaj 67-letni Rosen je odkril, kakšne načrte ima z Luko Dončićem in kaj čaka Roba Pelinko pod njegovim vodstvom.

»Jasno je, da so Lakers uspešna franšiza, sicer ne bi bili prodani za rekordni znesek. Ali lahko še napredujejo in se razvijejo? Zagotovo. Jaz bom skrbel za poslovni del, Rob pa bo ostal na čelu športnega dela, pomagala mu bosta Andrew Friedman in Fahran Zaidi, ki prinašata izkušnje iz Los Angeles Dodgers. Ali gre za nenavadno ureditev? Zagotovo, a mislim, da bo Rob cenil pomoč in dodatne izkušnje dveh zelo dobrih strokovnjakov,« je Rosen pojasnil, da bo na čelu športnega dela moštva pustil nekdanjega agenta Kobeja Bryanta, pomagala pa mu bosta priznana strokovnjaka iz bejzbolskih vod.

Mark Walter že vleče niti in kadruje v pisarnah Lakers. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Lakers so potrdili tudi prihod Tonyja Bennetta, dolgoletnega glavnega trenerja univerze v Virginii, ki bo bdel nad naborom, skavtingom in strategijo LA-ja v tem zelo pomembnem segmentu moderne košarke. Doslej je bilo to delo v domeni odpuščenih bratov Buss, Lakers pa na naboru niso bili posebej uspešni, kar se pozna pri pomanjkanju kakovostnih mladih košarkarjev v prvi ekipi.

Rosen je v kratkem pogovoru z novinarji večkrat poudaril, da je franšiza uspešna in dobro vodena, zato drastičnih sprememb ne pričakuje. LA ostaja v dvorani Crypto.com, prav tako bodo njihove tekme še naprej prenašali na omrežju Spectrum Sports. Lahko pa Lakers postanejo pravi globalni poslovni imperij in tu ima Rosen velike načrte tudi z Dončićem.

Shohei Ohtani je najbolj priljubljen in tudi najboljši igralec bejzbola na svetu. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters

»Ko smo k Dodgers pripeljali Shoheija Ohtanija, se je odprl nov svet, dobili smo izjemno mednarodno prepoznavnost. Verjamem, da lahko priljubljenost Lakers po svetu le še raste in tu ima Luka ključno vlogo, je eden najbolj priljubljenih košarkarjev na celem svetu, ne le v ZDA,« se Rosen zaveda, kaj vse mu lahko prinese slovenski zvezdnik.

Številni analitiki napovedujejo, da bodo Lakers med najbolj aktivnimi in tudi drznimi moštvi na poletni tržnici. Kako uspešni bodo, bo v veliki meri vplivalo tudi na to, koliko možnosti za osvojitev šampionskega prstana bo imel Dončić v naslednjih sezonah.