  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Novi direktor Lakers stopil iz sence, za Dončića ima poseben načrt

Košarkarji Los Angeles Lakers imajo novega direktorja poslovnih operacij, Lon Rosen je razkril tudi, kakšna bo usoda kadrovalcev pod njegovim vodstvom.
Luka Dončić pričakuje osvežitev ekipe in lov na naslov prvakov lige NBA. FOTO: Luiza Moraes/AFP
Galerija
Luka Dončić pričakuje osvežitev ekipe in lov na naslov prvakov lige NBA. FOTO: Luiza Moraes/AFP
Nejc Grilc
26. 2. 2026 | 05:10
2:33
A+A-

Novi lastnik Los Angeles Lakers Mark Walter ne izgublja časa, na mesto predsednika Los Angeles Lakers je ustoličil Lona Rosna, dolgoletnega agenta Magica Johnsona in veterana v košarkarskih vodah. Zdaj 67-letni Rosen je odkril, kakšne načrte ima z Luko Dončićem in kaj čaka Roba Pelinko pod njegovim vodstvom.

image_alt
Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

»Jasno je, da so Lakers uspešna franšiza, sicer ne bi bili prodani za rekordni znesek. Ali lahko še napredujejo in se razvijejo? Zagotovo. Jaz bom skrbel za poslovni del, Rob pa bo ostal na čelu športnega dela, pomagala mu bosta Andrew Friedman in Fahran Zaidi, ki prinašata izkušnje iz Los Angeles Dodgers. Ali gre za nenavadno ureditev? Zagotovo, a mislim, da bo Rob cenil pomoč in dodatne izkušnje dveh zelo dobrih strokovnjakov,« je Rosen pojasnil, da bo na čelu športnega dela moštva pustil nekdanjega agenta Kobeja Bryanta, pomagala pa mu bosta priznana strokovnjaka iz bejzbolskih vod.

Mark Walter že vleče niti in kadruje v pisarnah Lakers. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters
Mark Walter že vleče niti in kadruje v pisarnah Lakers. FOTO: Gary A. Vasquez/Reuters

Lakers so potrdili tudi prihod Tonyja Bennetta, dolgoletnega glavnega trenerja univerze v Virginii, ki bo bdel nad naborom, skavtingom in strategijo LA-ja v tem zelo pomembnem segmentu moderne košarke. Doslej je bilo to delo v domeni odpuščenih bratov Buss, Lakers pa na naboru niso bili posebej uspešni, kar se pozna pri pomanjkanju kakovostnih mladih košarkarjev v prvi ekipi.

Rosen je v kratkem pogovoru z novinarji večkrat poudaril, da je franšiza uspešna in dobro vodena, zato drastičnih sprememb ne pričakuje. LA ostaja v dvorani Crypto.com, prav tako bodo njihove tekme še naprej prenašali na omrežju Spectrum Sports. Lahko pa Lakers postanejo pravi globalni poslovni imperij in tu ima Rosen velike načrte tudi z Dončićem.

Shohei Ohtani je najbolj priljubljen in tudi najboljši igralec bejzbola na svetu. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters
Shohei Ohtani je najbolj priljubljen in tudi najboljši igralec bejzbola na svetu. FOTO: Mark J. Rebilas/Reuters

»Ko smo k Dodgers pripeljali Shoheija Ohtanija, se je odprl nov svet, dobili smo izjemno mednarodno prepoznavnost. Verjamem, da lahko priljubljenost Lakers po svetu le še raste in tu ima Luka ključno vlogo, je eden najbolj priljubljenih košarkarjev na celem svetu, ne le v ZDA,« se Rosen zaveda, kaj vse mu lahko prinese slovenski zvezdnik.

image_alt
Čas je, da Los Angeles Lakers z Dončićem zakorakajo v 21. stoletje

Številni analitiki napovedujejo, da bodo Lakers med najbolj aktivnimi in tudi drznimi moštvi na poletni tržnici. Kako uspešni bodo, bo v veliki meri vplivalo tudi na to, koliko možnosti za osvojitev šampionskega prstana bo imel Dončić v naslednjih sezonah.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
NBA

LeBron James: Ne vem, kaj je razmišljal Luka (VIDEO)

Luka Dončić je prevzel odgovornost za zadnjo akcijo LA Lakers, ki je omogočila zmago Orlandu: Moral bi vreči, to je na meni.
Peter Zalokar 25. 2. 2026 | 15:01
Preberite več
Šport  |  Košarka
Drugi zaporedni poraz

Nesebičnost Luke Dončića ni bila dovolj, LeBron James je zgrešil zadnji met

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA doživeli še drugi poraz zapovrstjo. Za točko je bil boljši Orlando. Slovenski as je dosegel 22 točk in 15 asistenc
25. 2. 2026 | 07:45
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Kevin Durant: »Evropejci? Pravo sranje, to je belska zarota«

Ameriški košarkarski zvezdnik ne verjame, da se v Evropi vzgaja boljše košarkarje, ob tem pa je napovedal, da si želi igrati tudi na domačih OI 2028.
Nejc Grilc 25. 2. 2026 | 05:15
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Sacramento je izgubil 16 tekem zapored. Kakšen je neslavni rekord?

Košarkarji Sacramenta so z zmago nad zdesetkanim Memphisom končali kar 16 tekem trajajoč niz porazov, s katerim pa vendarle niso podrli absolutnega rekorda.
Nejc Grilc 24. 2. 2026 | 17:25
Preberite več
Premium
Šport  |  Košarka
Aleksander Sekulić

Selektor Sekulić odkril, kako je z novo okrepitvijo iz Los Angelesa

Slovenska košarkarska reprezentanca z jesensko popotnico zmage nad Švedsko in poraza z Estonijo pričakuje vodilno Češko. Še več priložnosti za novo generacijo.
Nejc Grilc 24. 2. 2026 | 13:15
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
JB Restavracija

Šok: Ljubljano zapušča ikonična restavracija

Odprta bo le še do konca marca. Mlajša generacija družine Bratovž se je odločila za novo pot in novo lokacijo.
Karina Cunder Reščič 25. 2. 2026 | 13:35
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Nove podrobnosti glede izključenega slovenskega trenerja

Ali bo Igor Medved do konca sezone še stopil na trenersko tribuno ali pa je njegov mandat v finski reprezentanci že končan, za zdaj še ni znano.
Miha Šimnovec 24. 2. 2026 | 14:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Od srede do srede

Markeš: Desnica nima pojma o zdravstvu

Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o predvolilnih soočenjih in o pobudi My Voice, My Choice.
25. 2. 2026 | 20:01
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Napadi na instagram profil

Preiskavo Nepridiprava vodi NPU, zasegli drogo, orožje in 50 elektronskih naprav

Direktor NPU zagotavlja, da aretacija Aleksandra Repiča ni povezana z napadi na profila Gibanja Svoboda in predsednika vlade. Že včeraj so ga izpustili.
25. 2. 2026 | 09:57
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Zgodbe  |  Več kot potovanje
Vredno branja

Slovenske železnice na posebni misiji: ohraniti železniško dediščino

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
Promo Delo 25. 2. 2026 | 08:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Intervju

Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Železnice

Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Lon RosenLos Angeles LakersLuka DončićLiga NBALA LakerskošarkaKobe Bryant

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Gospodarstvo  |  Like
Učenje z zabavo

Zagreb, prestolnica nenavadnih muzejev

Dobrodošli v zasebnih muzejih, ki so zavzeli metropolo Hrvaške.
26. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Magazin  |  Vikend
Vredno branja

Draga televizija: Kerlc o kerlingu in Dejan o poroki

Al prav se piše krling, kerling ali curling? Se lahko nadejamo Črne poroke? Bomo lahko gledali tudi paraolimpijske igre?
26. 2. 2026 | 08:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

O čem sta po telefonu govorila Trump in Zelenski

V četrtek se bodo v Ženevi srečali predstavniki Ukrajine in ZDA. Dogovarjali se bodo tudi o tristranskem srečanju z Rusijo.
26. 2. 2026 | 07:58
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Intervju z Rokom Nemaničem

Paradni poklon slovenskim pihalnim orkestrom

Glasbenik in skladatelj, Rok Nemanič, je izdal drugi avtorski album z novimi skladbami za godbe na pihala.
Zdenko Matoz 26. 2. 2026 | 06:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Zdravljenje debelosti

Farmacevtska revolucija ne bo ustavila epidemije debelosti

Ne gre le za številke na tehtnici, temveč za ohranjanje in obnovo zdravja na dolgi rok. Ko telesno maso zmanjšamo, se telo temu upira.
Beti Burger 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

O čem sta po telefonu govorila Trump in Zelenski

V četrtek se bodo v Ženevi srečali predstavniki Ukrajine in ZDA. Dogovarjali se bodo tudi o tristranskem srečanju z Rusijo.
26. 2. 2026 | 07:58
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Intervju z Rokom Nemaničem

Paradni poklon slovenskim pihalnim orkestrom

Glasbenik in skladatelj, Rok Nemanič, je izdal drugi avtorski album z novimi skladbami za godbe na pihala.
Zdenko Matoz 26. 2. 2026 | 06:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Znanoteh
Zdravljenje debelosti

Farmacevtska revolucija ne bo ustavila epidemije debelosti

Ne gre le za številke na tehtnici, temveč za ohranjanje in obnovo zdravja na dolgi rok. Ko telesno maso zmanjšamo, se telo temu upira.
Beti Burger 26. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pred prvo kavo na terasi

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
Preberite več
Promo
Delova osebnost leta
Vredno branja

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 14:43
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo