Prvi strelec, prvi napadalec, najboljši? Dončić bo kmalu dobil odgovor

Začetek sezone sosedskih rivalov v Los Angelesu bi bil težko bolj različen. Medtem ko veteranski Clippers po mizernih 20 tekmah mečejo puško v koruzo, zvezdniški Lakers uživajo v soju žarometov in se ukvarjajo s sladkimi skrbmi. Luka Dončić je v mesecu in pol potrdil, da niti najboljši branilci lige NBA zanj nimajo rešitev. O 15 zmagah ob le petih porazih niso razmišljali niti najbolj pristranski opazovalci v mestu angelov. Na poti k vrhu lige NBA je pred Jezerniki najvišja stopnica, ki vodi med kandidate za osvojitev naslova prvaka.

Stavite na svojega favorita v ligi NBA.

Vsebino omogoča Športna loterija d.d. Povezava vodi na spletno stran oglaševalca, ki ponuja športne stave.

Pred prvo uradno tekmo sezone zaradi vrste nadležnih poškodb, ki so onemogočile normalne priprave, v hodnikih dvorane Crypto.com ni vladalo prešerno vzdušje. Stavnice, analitiki in nekdanji igralci so Los Angelesu napovedovali trd boj za uvrstitev v končnico skozi zadnja vrata, drugo mesto na zahodu in 15 zmag po četrtini sezone je prijetno presenečenje. Največ zaslug za dobre igre ima Dončić, na eurobasketu se je na trenutke še lovil, kako močnejše in bolj vitko telo najbolje uporabiti sebi v prid, do začetka sezone v ligi NBA je razrešil vse uganke.

Znova se želi vrniti v finale, doslej ga je občutil le v bostonski dvorani TD Garden, kjer bo gostoval v noči na soboto. FOTO: Mike Lawrie/AFP

V mesecu in pol je Luka drugo za drugo rešetal nasprotne obrambe, se uspešno spopadal s pritiski po celotnem igrišču, podvajanji in consko obrambo ter znova postal prvi strelec lige. S povprečjem 35,3 točke na tekmo ima skoraj tri točke naskoka pred aktualnim MVP Shaijem Gilgeous-Alexandrom, slovenski zvezdnik pa sam zaključi 37 odstotkov vseh akcij LA Lakers in je tudi v tem pogledu prvi v ligi.

A sedanja različica Dončića vendarle pomembno odstopa od sezon v Dallasu, namesto mimo soigralcev zdaj Luka uspešno igra z njimi, jim po tekočem traku deli žoge in prepusti soj žarometov, ko so »vroči«, ob tem pa dobi več kot dovolj priložnosti za svoje strelske podvige. Ko bo Dončiću stekel še met za tri točke, s trenutnimi 34-odstotki je vsaj štiri, pet odstotnih točk od pričakovane ravni, bo njegovo povprečje že segalo k mitskim 40 točkam na tekmo.

Luka Dončić med vsemi igralci v ligi NBA zaključi največ akcij. Foto Gary A. Vasquez/Reuters

Lukova »lepotna preobrazba« je pomembna novica, ni pa glavna tema pogovorov v Los Angelesu. Austin Reaves je poleti preskočil dve, tri stopničke in postal kandidat za mesto v eni od elitnih treh peterk lige (All-NBA), ob tem sta z Dončićem tudi v slačilnici zgradila sproščen odnos, ki temelji na medsebojnih zbadanjih in potegavščinah. Je točno tak, kot si ga Luka želi.

Nasmeh je nalezljiv in tudi LeBron James je odvrgel godrnjavo masko ter začutil priložnost, da v verjetno zadnji sezoni v Kaliforniji spiše posebno zgodbo. Za vrnitev v strelsko formo ima čas do aprila, ko bo v ZDA napočil čas za končnico, spodbudno za J. J. Redicka in strokovni štab pa ostaja dejstvo, da James ne sili v ospredje za vsako ceno. V takšni podobi je drugi najboljši igralec vseh časov dodana vrednost in ne ovira za moštvo.

S povprečjem 35,3 točke na tekmo ima Luka Dončić skoraj tri točke naskoka pred aktualnim MVP Shaijem Gilgeous-Alexandrom.

Premalo zadetih trojk

Naslednjih 5 tekem LA Lakers. FOTO: Delo

Ob Pacifiku vse kakopak ni rožnato. Čeprav v zahodni konferenci držijo drugo mesto, imajo šele sedmo najboljšo razliko v točkah, osmi napad v ligi in šele 19. obrambo. Moštva, ki spomladi v končnici merijo na odmeven dosežek in uvrstitev vsaj v konferenčni finale, se v veliki večini tako z napadom kot obrambo uvrščajo med najboljšo deseterico. Veliko rezerv imajo LA Lakers pri metu za tri točke, manj kot tretjino vseh točk dosežejo z meti za tri, kar jih uvršča na 28. mesto v 30-članski ligi. »Povsod se lahko izboljšamo in moramo napredovati. Bolje moramo paziti na žogo, se vračati v obrambo, popraviti moramo napadalni skok in biti potrpežljivi,« je varovancem zabičal trener Redick.

Spored na začetku sezone je bil zvezdnikom v vijolično-zlati barvi naklonjen, mini turneja po vzhodni konferenci bo pokazala jasnejšo sliko o realnem dosegu Jezernikov. V noči na petek jih v Kanadi čaka presenečenje sezone Toronto (15:7), v soboto bo sledil še največji derbi v ligi z Bostonom (12:9) in v ponedeljek zjutraj še pot v mesto bratske ljubezni, kjer Dončiča & Co. pričakuje Philadelphia (11:9).