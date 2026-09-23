Lakersi so zgradili ekipo okrog Dončića, kje so prednosti in pasti

Sezona lige NBA se bo začela, pred tem bodo na vrsti trening kampi in pripravljalne tekme. Sports Illustrated je objavil video pogovor med Chrisom Mannixom in Rachel Nichols o novi dobi Los Angeles Lakers, potem ko je moštvo zapustil LeBron James.

Luka Dončić je prevzel vlogo vodje ekipe, Mannix in Nicholsova, športna novinarja in analitika, oba z dolgoletnimi izkušnjami pri poročanju o ligi NBA, pa poudarjata, da je Dončić imel pomembno vlogo pri sestavi novega moštva, saj je bil neposredno vpleten v izbiro igralcev. Med novimi pridobitvami so Walker Kessler, Sandro Mamukelashvili in Collin Sexton, ki bodo igrali ključne vloge v prenovljeni ekipi.

Pomemben del prenove je bilo tudi ekipno povezovanje, ki je bilo odvijalo v Sloveniji v režiji Dončića. Ekipa je preživela čas skupaj, kar je ključno za gradnjo kemije in zaupanja med igralci. Mannix in Nicholsova poudarjata, da je ta vidik izjemno pomemben, saj lahko močna povezanost med igralci vodi do boljših rezultatov na igrišču.

Luka Dončić je v dresu Dallasa tako vrgel prek novega soigralca pri Lakers Walkerja Kesslerja. FOTO: Jerome Miron/USA Today Sports

Cilj ekipe je ambiciozen: uvrstitev med prve štiri ekipe v zahodni konferenci. Dončić je že dokazal, da je sposoben izjemnih dosežkov pod pritiskom končnice, kar je pokazal s spektakularnimi predstavami v preteklih sezonah. Nicholsova meni, da je Dončić sposoben voditi ekipo do vrha, še posebej, če bo ohranil formo iz prejšnje sezone, ko je bil eden najboljših igralcev v ligi.

Dodatek novih igralcev bo ključen za dosego tega cilja. Kessler bo okrepil obrambo, Mamukelashvili bo prispeval na krilnih položajih, Sexton pa bo dodal globino in napadalno moč. Mannix poudarja, da je ekipa vložila veliko v te igralce, kar kaže na resnost njihovih ambicij.

Čeprav so obrambni izzivi še vedno prisotni, predvsem zaradi odhoda Marcusa Smarta, ki je bil lani najboljši obrambni igralec ekipe, so Lakersi pripravljeni tvegati. Kessler bo moral stopiti v vlogo ključnega obrambnega igralca, medtem ko bo Dončić moral izboljšati svojo obrambo, da bi lahko resnično kandidiral za naziv MVP.

Skupna usmeritev ekipe je jasna: zgraditi močno, povezano in konkurenčno ekipo, ki bo sposobna tekmovati z najboljšimi v ligi. Mannix in Nicholsova se strinjata, da bo ključ do uspeha v tem, kako dobro bodo novi igralci integrirani v sistem in kako bodo skupaj z Dončićem premagovali izzive, ki jih prinaša sezona.