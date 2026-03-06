Slovenski reprezentant stroj za zabijanja, Dončić utišal kritike (VIDEO)

V košarkarjih Los Angelesa je dovolj ognja, ko je nasprotnik pravi. Z Denverjem so se pomerili v neposrednem dvoboju tekmecev iz zahodne konference z enakim izkupičkom in tesno izgubili s 113:120, potem ko so si v tretjem delu skopali pregloboko luknjo. Luka Dončić je ob 27 točkah in 11 skokih tokrat veliko prispeval v obrambi, v končnici je imel Marcus Smart dva odprta meta za tri točke, ki bi prinesla izenačenje in morebitni podaljšek, a ni bil natančen.

Iz Kolorada se Jezerniki vračajo s kopico zamujenih priložnosti za dragoceno zmago, ki bi jih približala željenemu tretjemu mestu v zahodni konferenci in, kar je še bolj pomembno, jih oddaljila od mest, ki vodijo v nehvaležni play-in turnir. V drugi polovici tretje četrtine so Lakers začeli nalet in bili blizu popolnemu zasuku, a žoga ob dobro izdelanih metih Smarta ni želela skozi obroč.

Dončić, ki se je v zadnjih dneh soočal s številnimi kritikami, je tokrat odigral več kot 40 minut in jih dobro izkoristil. Z meti iz igre ni pretiraval (11/22), dosegel je 27 točk in jim dodal še 11 skokov, pomemben del je prispeval tudi v obrambi. Lakers so nenehno podvajali Nikolo Jokića in mu izbijali žoge iz rok, prav to je bila naloga slovenskega zvezdnika. Srb je tekmo končal z devetimi izgubljenimi žogami, Lakers pa so zaostanek stopili po ukradenih žogah in lahkih koših iz tranzicije, kjer je blestel LeBron James.

Ob koncu tretje četrtine je Luka odprl svojo torbo s čarovniškimi triki in zadel težko trojko od table, ko je bil s telesom že v avtu, takšne mete v ligi NBA lahko zadane le peščica igralcev. V zadnji četrtini ni brez potrebe silil v ospredje, pustil je, da je žoga krožila okrog obrambe in dobro minuto pred koncem so Jezerniki zaostajali le še za tri. Dvakrat so pripravili povsem neoviran met za tri točke Smartu, dvakrat je žoga zadela obroč in bila blizu uspeha, a skozi mrežico ni hotela in zmaga je ostala doma.

​LeBron James je postavil nov rekord, po številu zadetih košev je na prvem mestu večne lestvice prehitel Kareema Abdul-Jabbarja, legendo Lakers.

Izkazal se je tudi drugi slovenski reprezentant pri LA Lakes Jaxson Hayes, odlično je izkoriščal podaje Dončića nad obroč in žoge Jamesa pod koš za serijo lahkih zabijanj. Tekmo je končal z 19 točkami in bil za slovenskim zvezdnikom št. 1 drugi najboljši strelec gostov. Po porazu je bil Luka vidno slabe volje, a pomanjkanja energije in zavzetosti mu tokrat ne bo mogel očitati nihče, njegov napadalni prispevek tako nikoli ni pod vprašajem.

Slabe volje je bil tudi strokovni štab, v zadnji četrtini je ob trdem pristanku na tleh bolečine v levi roki začutil James, ki je stisnil zobe, a je igral v bolečinah in vprašanje je, če bo nared za igro v noči na soboto (4.30), ko Lakers gostijo Indiano Pacers.

Liga NBA:

Los Angeles Lakers 113:120 Denver Nuggets (22:32, 32:32, 32:29, 27:27)

Dončić 27, 11 skokov in 7 asistenc v 40:24, Hayes 19, James 16; Jokić 28, 12 skokov in 13 asistenc, Murray 28.

Dallas Mavericks 114:115 Orlando Magic

Thompson 24, Middleton 19; da Silva 19, Suggs 17.

Utah Jazz 122:112 Washington Wizards

Bailey 32, Collier 27; Reese 18, Coulibaly 17.

Brooklyn Nets 110:126 Miami Heat

Porter Jr. 27, Clowney 17; Herro 25, Adebayo 21.

Golden State Warriors 115:113 Houston Rockets

Podziemski 26, Melton 23; Sheppard 30, Durant 23.

Detroit Pistons 106:121 San Antonio Spurs

Cunningham 26, Stewart 18; Wembanyama 38, Fox 29.

Toronto Raptors 107:115 Minnesota Timberwolves

Barrett 25, Quickley 18; Edwards 22, Gobert 18.

Chicago Bulls 105:103 Phoenix Suns

Sexton 30, Jones 18; Booker 24, Allen 18.

New Orleans Pelicans 133:123 Sacramento Kings

Williamson 23, Murphy III 21; Achiuwa 29, Westbrook 19.