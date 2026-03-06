  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Slovenski reprezentant stroj za zabijanja, Dončić utišal kritike (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so v drugem polčasu izničili 15 točk zaostanka in imeli dva meta za izenačenje, na koncu pa klonili v Denverju s 113:120.
Luka in LeBron sta odigrala še eno odlično tekmo v nizu, ameriški zvezdnik je v zadnji četrtini začutil bolečine v levi roki.
Galerija
Luka in LeBron sta odigrala še eno odlično tekmo v nizu, ameriški zvezdnik je v zadnji četrtini začutil bolečine v levi roki. Foto Isaiah J. Downing/Reuters
Nejc Grilc
6. 3. 2026 | 06:38
6. 3. 2026 | 06:59
5:31
A+A-

V košarkarjih Los Angelesa je dovolj ognja, ko je nasprotnik pravi. Z Denverjem so se pomerili v neposrednem dvoboju tekmecev iz zahodne konference z enakim izkupičkom in tesno izgubili s 113:120, potem ko so si v tretjem delu skopali pregloboko luknjo. Luka Dončić je ob 27 točkah in 11 skokih tokrat veliko prispeval v obrambi, v končnici je imel Marcus Smart dva odprta meta za tri točke, ki bi prinesla izenačenje in morebitni podaljšek, a ni bil natančen.

image_alt
Sezona lova na Luko Dončića je znova odprta

Iz Kolorada se Jezerniki vračajo s kopico zamujenih priložnosti za dragoceno zmago, ki bi jih približala željenemu tretjemu mestu v zahodni konferenci in, kar je še bolj pomembno, jih oddaljila od mest, ki vodijo v nehvaležni play-in turnir. V drugi polovici tretje četrtine so Lakers začeli nalet in bili blizu popolnemu zasuku, a žoga ob dobro izdelanih metih Smarta ni želela skozi obroč.

Dončić, ki se je v zadnjih dneh soočal s številnimi kritikami, je tokrat odigral več kot 40 minut in jih dobro izkoristil. Z meti iz igre ni pretiraval (11/22), dosegel je 27 točk in jim dodal še 11 skokov, pomemben del je prispeval tudi v obrambi. Lakers so nenehno podvajali Nikolo Jokića in mu izbijali žoge iz rok, prav to je bila naloga slovenskega zvezdnika. Srb je tekmo končal z devetimi izgubljenimi žogami, Lakers pa so zaostanek stopili po ukradenih žogah in lahkih koših iz tranzicije, kjer je blestel LeBron James.

Ob koncu tretje četrtine je Luka odprl svojo torbo s čarovniškimi triki in zadel težko trojko od table, ko je bil s telesom že v avtu, takšne mete v ligi NBA lahko zadane le peščica igralcev. V zadnji četrtini ni brez potrebe silil v ospredje, pustil je, da je žoga krožila okrog obrambe in dobro minuto pred koncem so Jezerniki zaostajali le še za tri. Dvakrat so pripravili povsem neoviran met za tri točke Smartu, dvakrat je žoga zadela obroč in bila blizu uspeha, a skozi mrežico ni hotela in zmaga je ostala doma.


​LeBron James je postavil nov rekord, po številu zadetih košev je na prvem mestu večne lestvice prehitel Kareema Abdul-Jabbarja, legendo Lakers.

Izkazal se je tudi drugi slovenski reprezentant pri LA Lakes Jaxson Hayes, odlično je izkoriščal podaje Dončića nad obroč in žoge Jamesa pod koš za serijo lahkih zabijanj. Tekmo je končal z 19 točkami in bil za slovenskim zvezdnikom št. 1 drugi najboljši strelec gostov. Po porazu je bil Luka vidno slabe volje, a pomanjkanja energije in zavzetosti mu tokrat ne bo mogel očitati nihče, njegov napadalni prispevek tako nikoli ni pod vprašajem. 

Slabe volje je bil tudi strokovni štab, v zadnji četrtini je ob trdem pristanku na tleh bolečine v levi roki začutil James, ki je stisnil zobe, a je igral v bolečinah in vprašanje je, če bo nared za igro v noči na soboto (4.30), ko Lakers gostijo Indiano Pacers.

Liga NBA:

Los Angeles Lakers 113:120 Denver Nuggets (22:32, 32:32, 32:29, 27:27)
Dončić 27, 11 skokov in 7 asistenc v 40:24, Hayes 19, James 16; Jokić 28, 12 skokov in 13 asistenc, Murray 28.

Dallas Mavericks 114:115 Orlando Magic
Thompson 24, Middleton 19; da Silva 19, Suggs 17. 

Utah Jazz 122:112 Washington Wizards
Bailey 32, Collier 27; Reese 18, Coulibaly 17.

Brooklyn Nets 110:126 Miami Heat
Porter Jr. 27, Clowney 17; Herro 25, Adebayo 21.

Golden State Warriors 115:113 Houston Rockets
Podziemski 26, Melton 23; Sheppard 30, Durant 23.

Detroit Pistons 106:121 San Antonio Spurs
Cunningham 26, Stewart 18; Wembanyama 38, Fox 29.

Toronto Raptors 107:115 Minnesota Timberwolves
Barrett 25, Quickley 18; Edwards 22, Gobert 18.

Chicago Bulls 105:103 Phoenix Suns
Sexton 30, Jones 18; Booker 24, Allen 18.

New Orleans Pelicans 133:123 Sacramento Kings
Williamson 23, Murphy III 21; Achiuwa 29, Westbrook 19.

Več iz teme

Denver NuggetsLiga NBANikola JokićLuka DončićLos Angeles LakersLeBron Jameskošarka

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Črna kronika
Predobravnavni narok

Ropala naj bi mladoletnike, toda krivde ne priznata

Domnevna napadalca na mlade na novomeški avtobusni postaji in v njeni bližini sta v priporu.
Tanja Jakše Gazvoda 6. 3. 2026 | 07:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Denver Nuggets – LA Lakers

Slovenski reprezentant stroj za zabijanja, Dončić utišal kritike (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so v drugem polčasu izničili 15 točk zaostanka in imeli dva meta za izenačenje, na koncu pa klonili v Denverju s 113:120.
Nejc Grilc 6. 3. 2026 | 06:38
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Vesele viže črnega humorja iz Primorske

Gorazd Goga Sedmak pravi, da so Zmelkoow končno konzervirali svojo glasbo in jo strastno reklamirajo.
Zdenko Matoz 6. 3. 2026 | 06:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Gorništvo

Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
Preberite več
Razno
Astrologija

Dnevni horoskop za petek, 6. marec 2026

Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite dnevni horoskop.
6. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
Premium
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Vesele viže črnega humorja iz Primorske

Gorazd Goga Sedmak pravi, da so Zmelkoow končno konzervirali svojo glasbo in jo strastno reklamirajo.
Zdenko Matoz 6. 3. 2026 | 06:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Črna kronika
Gorništvo

Nesreča v gorah postala uboj – tragedija v Avstriji razburila slovenske gornike

Pri izreku precej mile kazni ob tako hudih obtožbah je sodnik upošteval predsodke medijev in izgubo partnerice.
Tina Horvat 6. 3. 2026 | 06:20
Preberite več
Razno
Astrologija

Dnevni horoskop za petek, 6. marec 2026

Kaj vam prinaša današnji dan? Preberite dnevni horoskop.
6. 3. 2026 | 06:00
Preberite več
