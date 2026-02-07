  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Iz Los Angelesa novice o Dončiću, brce so bile odveč

Košarkarji Los Angeles Lakers se bodo jutri zjutraj z Golden Statom pomerili brez Luke Dončića, ki je ušel hujši poškodbi zadnje stegenske mišice.
Luka Dončić bi se lahko že v prihodnjem tednu vrnil na parket. FOTO: Wendell Cruz/Reuters
Galerija
Luka Dončić bi se lahko že v prihodnjem tednu vrnil na parket. FOTO: Wendell Cruz/Reuters
Nejc Grilc
7. 2. 2026 | 08:15
7. 2. 2026 | 08:18
2:10
A+A-

Zelo jezen in razočaran je bil Luka Dončić, ko je v drugi četrtini tekme s Philadelphio začutil bolečine v zadnji stegenski mišici, poškodba se je pripetila v na videz nenevarni akciji, brez posebnih, težavnih gibov. Luka je odšel v slačilnico in ob tem še jezno brcnil v zapisnikarsko mizo, na parket se ni več vrnil, prve informacije iz tabora Los Angeles Lakers pa kažejo, da je ušel težji poškodbi.

image_alt
Nadaljevanje Nasledstva se dogaja na Dončićevem dvorišču

Luka je v petek prestal pregled z magnetno resonanco, točnih informacij o tem, kdaj se slovenski zvezdnik vrača na parket zaenkrat ni, po neuradnih informacijah iz Los Angelesa pa ne gre za težjo poškodbo, le za lažje bolečine. Zaradi njih bo Dončić preventivno izpustil jutrišnjo tekmo z Golden State Warriors, na njej bo manjkal tudi Steph Curry, ki se ubada z bolečinami v kolenu.

Pred Lakers so zdaj tri zaporedne domače tekme, v taboru Kalifornijcev pričakujejo, da bo Luka vsaj na kateri od njih že zaigral, preden se košarkarji odpravijo na kratek premor za tekmo zvezd, ki bo prav tako v Los Angelesu. Dobra novica za Lakers pa je, da se je Austin Reaves vrnil na parket v dobri formi in prevzel štafetno palico od poškodovanega Dončića. Trije zvezdniki LA-ja so v tej sezoni skupaj odigrali le 10 tekem.

Na tekmi se bo publiki v Los Angelesu morda prvič predstavil Luke Kennard, ki je v petek že pozdravil nove soigralce na treningu, a ostaja vprašljiv za nedeljsko tekmo, saj časa za prilagajanje na novo okolje praktično ni imel. Kennard ima najboljši odstotek metov za tri točke v ligi NBA, a vrže le 4,4 mete za tri na tekmo, Lakers pa bodo od njega potrebovali, da bo veliko »hitrejši na sprožilcu«.

Premium
Predstavitvene vsebine
Ne spreglejte
Več iz teme

Luka DončićLos Angeles LakersLiga NBANBApoškodbakošarka

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

