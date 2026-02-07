Iz Los Angelesa novice o Dončiću, brce so bile odveč

Zelo jezen in razočaran je bil Luka Dončić, ko je v drugi četrtini tekme s Philadelphio začutil bolečine v zadnji stegenski mišici, poškodba se je pripetila v na videz nenevarni akciji, brez posebnih, težavnih gibov. Luka je odšel v slačilnico in ob tem še jezno brcnil v zapisnikarsko mizo, na parket se ni več vrnil, prve informacije iz tabora Los Angeles Lakers pa kažejo, da je ušel težji poškodbi.

Luka je v petek prestal pregled z magnetno resonanco, točnih informacij o tem, kdaj se slovenski zvezdnik vrača na parket zaenkrat ni, po neuradnih informacijah iz Los Angelesa pa ne gre za težjo poškodbo, le za lažje bolečine. Zaradi njih bo Dončić preventivno izpustil jutrišnjo tekmo z Golden State Warriors, na njej bo manjkal tudi Steph Curry, ki se ubada z bolečinami v kolenu.

Pred Lakers so zdaj tri zaporedne domače tekme, v taboru Kalifornijcev pričakujejo, da bo Luka vsaj na kateri od njih že zaigral, preden se košarkarji odpravijo na kratek premor za tekmo zvezd, ki bo prav tako v Los Angelesu. Dobra novica za Lakers pa je, da se je Austin Reaves vrnil na parket v dobri formi in prevzel štafetno palico od poškodovanega Dončića. Trije zvezdniki LA-ja so v tej sezoni skupaj odigrali le 10 tekem.

Na tekmi se bo publiki v Los Angelesu morda prvič predstavil Luke Kennard, ki je v petek že pozdravil nove soigralce na treningu, a ostaja vprašljiv za nedeljsko tekmo, saj časa za prilagajanje na novo okolje praktično ni imel. Kennard ima najboljši odstotek metov za tri točke v ligi NBA, a vrže le 4,4 mete za tri na tekmo, Lakers pa bodo od njega potrebovali, da bo veliko »hitrejši na sprožilcu«.