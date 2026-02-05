Dončićevi dobili soigralca za posebne naloge (VIDEO)

Slovenski košarkarski zvezdnik v ligi NBA Luka Dončić ima novega soigralca. Kot je na spletni strani zapisala liga, je novi član Jezernikov Luke Kennard, ki se seli iz Atlante.

V drugo smer je šel v poslu med kluboma Gabe Vincent, Atlanta je dobila še izbor v drugem krogu nabora leta 2032.

Kennard je v tej sezoni v povprečju dosegal 7,9 točke, 2,2 točke in 2,1 podaje. Kot so zapisali pri NBA, bodo Lakers z novo okrepitvijo dobili dobrega strelca za tri točke – pri trojkah so namreč Dončić in soigralci šele na 25. mestu v ligi.

Luke Kennard je odličen izvajalec trojk. FOTO: Dale Zanine/Reuters

Kennard pa je na 14. mestu po številu zadetih trojk, v zadnjih petih sezonah jih je vselej dosegel sto ali več. Njegovo povprečje zadetih trojk je 49,7 odstotka, po tej prvini je na prvem mestu.