Los Angeles Lakers po čudežnem preobratu prešerne volje iz Dallasa

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA v Dallasu s 116:110 premagali Mavericks. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je ob drugi vrnitvi v Dallas proti svojemu nekdanjemu klubu dosegel 33 točk in 11 podaj ter igral pomembno vlogo v zaključku tekme, ki jo je zaokrožil z lepim prodorom, in zadnjim košem gostov.

Lakers so v zadnjih sedmih minutah nadoknadili 15 točk zaostanka. Dončić je po šokantni menjavi iz Dallasa v Los Angeles pred skoraj letom dni proti svoji nekdanji ekipi izboljšal razmerje zmag in porazov na 4:0.

LeBron James je 11 od svojih 17 točk dosegel v zadnji četrtini, v kateri je Rui Hačimura zabeležil štiri točke, preden je v naslednji posesti zadel še eno trojko, s katero so Lakers povedli.

Hačimurina trojka za vodstvo s 108:106 je začela serijo gostov 11:2, ki jo je Dončić zaključil z prodorom in polaganjem za osem točk prednosti.

Max Christie, ki je prišel v Dallas skupaj s sedaj poškodovanim zveznikom Anthonyjem Davisom v zamenjavi za Dončića, je dosegel 24 točk, Naji Marshall pa 21 točk in 11 skokov, a je Dallas vseeno končal rekordni niz štirih zmag v sezoni.

Jezerniki bodo naslednjič igrali v Chicagu v ponedeljek ponoči po slovenskem času, kar bo polovica od osmih tekem dolgega niza gostovanj, najdaljšega v sezoni.