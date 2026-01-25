  • Delo mediji d.o.o.
    Košarka

    Los Angeles Lakers po čudežnem preobratu prešerne volje iz Dallasa

    V ligi NBA je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić za zmago s 116:100 svojemu nekdanjemu moštvu nasul 33 točk. Jezerniki nadoknadili 15 točk zaostanka.
    Luka Dončić je svojo nalogo v svojem nekdanjem domu opravil profesionalno. FOTO: Sam Hodde/Getty Images Via/AFP
    Luka Dončić je svojo nalogo v svojem nekdanjem domu opravil profesionalno. FOTO: Sam Hodde/Getty Images Via/AFP
    Š. R., STA
    25. 1. 2026 | 07:11
    25. 1. 2026 | 07:20
    2:01
    Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA v Dallasu s 116:110 premagali Mavericks. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je ob drugi vrnitvi v Dallas proti svojemu nekdanjemu klubu dosegel 33 točk in 11 podaj ter igral pomembno vlogo v zaključku tekme, ki jo je zaokrožil z lepim prodorom, in zadnjim košem gostov. 

    Lakers so v zadnjih sedmih minutah nadoknadili 15 točk zaostanka. Dončić je po šokantni menjavi iz Dallasa v Los Angeles pred skoraj letom dni proti svoji nekdanji ekipi izboljšal razmerje zmag in porazov na 4:0.

    LeBron James je 11 od svojih 17 točk dosegel v zadnji četrtini, v kateri je Rui Hačimura zabeležil štiri točke, preden je v naslednji posesti zadel še eno trojko, s katero so Lakers povedli.

    Hačimurina trojka za vodstvo s 108:106 je začela serijo gostov 11:2, ki jo je Dončić zaključil z prodorom in polaganjem za osem točk prednosti.

    Max Christie, ki je prišel v Dallas skupaj s sedaj poškodovanim zveznikom Anthonyjem Davisom v zamenjavi za Dončića, je dosegel 24 točk, Naji Marshall pa 21 točk in 11 skokov, a je Dallas vseeno končal rekordni niz štirih zmag v sezoni.

    Jezerniki bodo naslednjič igrali v Chicagu v ponedeljek ponoči po slovenskem času, kar bo polovica od osmih tekem dolgega niza gostovanj, najdaljšega v sezoni.

    Več iz teme

    Luka DončićDallas MavericksLos Angeles LakersNBA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

