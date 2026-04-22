Los Angeles Lakers še drugič prizemljili rakete, naslednja tekma v Houstonu

Košarkarji Los Angeles Lakers so brez poškodovanih Luke Dončića in Austina Reavesa tudi na drugi tekmi 1. kola končnice lige NBA premagali Houston Rockets s 101:94. Na tekmi med San Antoniom in Portlandom se je poškodoval Victor Wembanyama. Pri padcu na parket je utrpel pretres možganov.

Košarkarji iz mesta angelov so bili za razliko od prve tekme postavljeni pred nov izziv, saj se je pri raketah po udarcu v koleno v ekipo vrnil izkušeni Kevin Durant.

Slednji je ob Jabariju Smithu v prvem delu še držal stik z jezerniki, ki pa so po nekaj minutah druge četrtine vseeno vodili za 15 točk. Do polčasa je Houston tako rekoč izničil zaostanek, v tretjem delu pa so imeli ves čas korak prednosti jezerniki.

V zadnjem delu, ki so ga domači začeli s prednostjo sedmih točk, sta obe ekipi tako kot v tretji četrtini precej grešili. So pa gostitelji vsaj dobro zadevali proste mete in ohranjali naskok. Pomembno trojko je v zadnjih minutah zadel Marcus Smart, ki je bil jeziček na tehtnici tudi v obrambi nad Durantom.

Houston je tako kot na prvi tekmi prišel do več skokov v napadu (17:9) in metov iz igre (89:72), z Durantom pa je imel več prostora v napadu, a vseeno veliko grešil (40-odstotno). Toda tudi Lakers so bili precej manj natančni kot na prvem obračunu (46 %), a vsaj trojke zadevali s 46-odstotno natančnostjo (13/28).

Pri domačih je LeBron James dosegel 28 točk, Smart jih je dodal 25, Luke Kennard pa 23. Pri Houstonu je Durant, ki je izgubil kar devet žog, dosegel 23 točk, od tega 20 v prvem polčasu. Alperen Sengün ob 11 skokih 20, Smith pa je prispeval 18 točk.

Jezerniki imajo ob parketu v Luki Dončiću in Austinu Reavesu najboljša navijača med košarkarji. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Imagn Images Via Reuters Connect

Naslednja tekma bo v Houstonu v noči s petka na soboto, tudi na njej ne Dončić ne Reaves ne bosta igrala. Reaves se je sicer vrnil na treninge ena-na-ena, medtem ko slovenski as na ta trenutek še čaka.

»Večkrat smo videli, da se po prvih zmagah ekipe nekoliko sprostijo, medtem ko tiste poražene delujejo bolj obupano. Naši fantje so se kljub temu z vsaj enako vnemo borili s tekmeci in dobili veliko tistih malih, a zelo pomembnih bojev na parketu,« je o razlikah v napetem in tesnem obračun govoril trener Los Angelesa JJ Redick in se dotaknil še obeh najboljših posameznikov.

»Marcus je bil celotno sezono odličen pri metih iz kota in takšne mete v ključnih trenutkih potrebujemo. Dobro je izvajal tudi proste mete, že tako pa v obrambi opravlja odlično delo. Pri pokrivanju Duranta je to treba početi kolektivno in mislim, da smo opravili dobro delo ne glede na to, da bo pač zadel nekaj svojih metov,« je predstavo Smarta ocenil trener jezernikov.

»Moramo se zanašati tudi na neverjetno prednost v izkušnjah, ki jih ima po vseh teh letih LeBron. Na pravi način vodi našo ekipo, a imamo še štiri fante, ki so igrali v finalu. Deliti te izkušnje z ekipo je v končnici neprecenljivo,« je še končal Redick.

JJ Redick odlično vodi Los Angeles Lakers v končnici. FOTO: Kirby Lee/Imagn Images Via Reuters Connect

Portland in Philadelphia izenačila

Na preostalih dveh tekmah so do prvih zmag prišli gosti. Portland je v San Antonio presenetil Spurs, ki jih je iz tira vrgla poškodba Wembanyame. V drugi četrtini je slednji po prodoru močno treščil ob parket, nato pa po nekaj zdravstvene pomoči odkorakal v slačilnico.

Francoz ni več igral, kasneje pa so iz ekipe sporočili, da je utrpel pretres možganov in se znašel v protokolu lige za tovrstne poškodbe. Za zdaj je vprašljiv za nastop na tretji tekmi, ki bo v Portlandu v noči s petka na soboto.

Victor Wembanyama je drugi četrtini po prodoru močno treščil ob parket in končal tekmo v San Antoniu. FOTO: Ronald Cortes/Getty Images Via AFP

Portland je izkoristil odsotnost najboljšega obrambnega igralca lige, slavil s 106:103 in izenačil dvoboj na štiri zmage na 1:1. Scoot Henderson je pri tem dosegel 31 točk (11/17 iz igre).

Tudi Philadelphia je prišla do zmage v gosteh in izenačila dvoboj. Bostonu ni pomagalo niti 36 točk Jaylena Browna, ob zmagi s 111:97 pa sta pri gostih, ki so pogrešali Joela Embiida, blestela predvsem VJ Edgecombe (10 skokov) s 30 točkami in Tyrese Maxey, ki je ob devetih asistencah dosegel točko manj.

Tudi v tem dvoboju bo naslednja tekma na sporedu v noči s petka na soboto.