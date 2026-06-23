Los Angeles Lakers še pred naborom Dončiću pripeljali okrepitev

V severnoameriški ligi NBA vsa pozornost pripada odhodu Giannisa Antetokounmpa iz Milwaukeeja in naboru, ki bo po slovenskem času potekal jutri ponoči. A v ozadju poteze vlečejo tudi Los Angeles Lakers, za katere igra slovenski zvezdnik Luka Dončić.

Včeraj so Jezerniki pripeljali novega košarkarskega analitika Dominica Samangyja, ki je že potrdil selitev v Kalifornijo. »V čast mi je, da se kot košarkarski analitik pridružujem organizaciji Los Angeles Lakers. Zahvaljujem se trenerju Redicku, trenerskemu štabu in vodstvu kluba za zaupanje vame,« je zapisal analitik, ki je nazadnje delal pri New Orleans Pelicans.

Minulo sezono je pomagal na klopi Pelikanov in prispeval k prilagoditvam med tekmo, poleg tega pa je vodil analitične projekte za trenerski štab ter pripravljal poročila o nasprotnikih in o razvoju igralcev, je pisal portal Basketnews. Konec maja so Lakers iz Louisiane pripeljali že Rohana Ramadasa, novega pomočnika generalnega direktorja in predsednika košarkarskih operacij Roba Pelinke.

Ramadas se bo kot pomočnik Pelinke ukvarjal predvsem z analitiko, medtem ko Jezerniki iščejo še enega pomočnika generalnega direktorja, ki bi se ukvarjal z naborom, iskanjem talentov v ligi in razvojem igralcev. Na naboru ameriški mediji pričakujejo, da bos losangeleška ekipa izbrala centra, ki bi pomagal Dončiću.