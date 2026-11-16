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Košarka

Nov čaroben večer Luke Dončića, Lakers že do trinajste zmage

Slovenski košarkarski zvezdnik je z jezerniki v Phoenixu premagal tamkajšnji Spurs. Spet je igral imenitno in je bil glavni zvezdnik pomembne zmage.
Košarkarski mojster Luka Dončić se v novi sezoni lige NBA ne ustavlja. FOTO: Kelsey Grant/AFP
Galerija
Košarkarski mojster Luka Dončić se v novi sezoni lige NBA ne ustavlja. FOTO: Kelsey Grant/AFP
M. Ru.
16. 11. 2026 | 00:54
3:27
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Košarkarji Los Angeles Lakers so v Phoenixu vpisali osmo zaporedno zmago, a so morali zanjo v zaključku precej trepetati, čeprav so vodili že za 29 točk. Luka Dončić je po poškodbi gležnja znova vodil napad jezernikov in že v prvih treh četrtinah dosegel 37 točk, ob poznem naletu gostiteljev pa se je moral vrniti na parket in pomagati preprečiti preobrat. Lakers so tao zmagali osmič zapored, v sezoni pa so vknjižili trinajsto zmago. 

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Navijači Lakers si lahko ob novici o Dončiću oddahnejo, Phoenix mora trepetati

Phoenix je stik z gosti izgubil po glavnem odmoru. Ob polčasu je zaostajal za deset točk (54:64), v naslednjih dvanajstih minutah pa prejel kar 40 točk. Dončić jih je v tem delu prispeval dvanajst in jezerniki so si pred zadnjo četrtino zagotovili udobno izhodišče.

Slovenec je sicer največ škode domači obrambi povzročil že na začetku srečanja. Prvo četrtino je sklenil z 20 točkami, Phoenix pa se je hitro znašel v težavah: pri zaostanku s 5:23 je moral odziv poiskati z minuto odmora. Nadaljevanje je bilo za gostitelje spodbudnejše, vendar začetnega zaostanka niso izničili.

Dončić je nato v drugi četrtini več počival in do polčasa svoj seštevek povečal na 25 točk. Phoenix je zaostanek nekajkrat spravil pod deset točk, po vrnitvi iz slačilnic pa pobudo povsem prepustil Los Angelesu. Naš košarkarski zvezdnik je v tretji četrtini nadaljeval s krasno predstavo – dosegel je še 12 točk in svoj strelski izkupiček dvignil že na 37. Z njim v glavni vlogi so Lakers domači obrambi nasuli kar 40 točk in prednost vmes povišali na 29. 

Toda pot do osme zaporedne zmage je bila precej bolj težavna, kot je obetal razplet tretje četrtine. Brez Dončića je napad Los Angelesa zastal, Phoenix pa je razliko zmanjšal dovolj, da je moral Redick opustiti zamisel o daljšem počitku svojega nosilca igre. Slovenec se je vrnil pri vodstvu s 112:102, a Phoenix je bil še naprej v naletu.

Tri minute pred koncem je ekipi ločilo le še šest točk, nato pa so domači zapravili dva zaporedna napada in s tem priložnost za popoln zasuk. Lakersi so vendarle zadržali prednost in podaljšali zmagoviti niz, hkrati pa so se na lastni koži naučili, kako hitro se lahko vse obrne. Luka Dončić je v zahtevni končnici prispeval še nekaj točk in se ustavil pri številki 43 – dodal je še devet podaj in tri skoke. 

Manjkal je Reaves

Jezerniki so v Arizoni pogrešali Austina Reavesa, ki ima težave z levo peto. Na gostovanje so prišli z izkupičkom enajstih zmag in dveh porazov, Phoenix pa je pred srečanjem zbral pet zmag in šest porazov. Lakers zdaj čakata domača obračuna s Charlottom in Utahom, Phoenix pa bo gostoval najprej v Denverju in nato še v Sacramentu.

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