Los Angeles na prvi tekmi boljši od Golden Stata

Košarkarji Los Angeles Lakers so dobili prvo tekmo konferenčnega polfinala v končnici severnoameriške lige NBA proti Golden Statu. Jezerniki so v gosteh slavili s 117:112. Na edini preostali današnji tekmi so New York Knicks izenačili serijo proti Miami Heat na 1:1 v zmagah, potem ko so na domačem parketu slavili s 111:105.

Jezerniki so na prvi polfinalni tekmi razliko napravili v tretji četrtini, v zadnji pa povedli celo za 14 točk (112:98), a so se domači na krilih glasnega občinstva v San Franciscu v zadnjih minutah vrnili ter pretili za zmago.

Met za podaljšek je tik pred koncem zgrešil Jordan Poole, na drugi strani pa je bil po minuti odmora s črte prostih metov natančen Dennis Schröder in zapečatil usodo bojevnikov na prvi tekmi.

Anthony Davis je bil pod košem nerešljiva uganka za Golden State, dosegel je 30 točk ob 23 skokih, 5 podajah in 4 blokadah. LeBron James je dodal 22 točk in 11 skokov (iz igre 9/24). Po 19 točk sta dodala D'Angelo Russell in Schröder.

Pri domačih je Stephen Curry dosegel 27 točk, od tega 14 v zadnji četrtini, ko je s trojkami svoje moštvo vrnil v boj za zmago. Klay Thompson je dodal 25 točk, Kevon Looney pa je 10 točkam dodal 23 skokov in 5 podaj.

Druga tekma, prav tako v San Franciscu, bo v noči s četrtka na petek.

Drugi dvoboj v polfinalni seriji pa sta že odigrala New York in Miami. Kratkohlačniki so izkoristili odsotnost Jimmyja Butlerja, ki je moral dvoboj izpustiti zaradi poškodbe gležnja s prve tekme.

Kljub temu je bila vročica večji del dvoboja v prednosti, sredi zadnje četrtine je vodila tudi s 93:87. Kasneje so domači z delnim izidom 7:0 in vodstvom 108:100 odločili vprašanje zmagovalca in na koncu slavili za šest točk.

Najboljši strelec tekme je bil Jalen Brunson s 30 točkami, 25 jih je ob 12 skokih in 8 podajah dodal Julius Randle, 24 pa RJ Barrett. Ob Butlerjevi odsotnosti sta strelsko breme pri Miamiju prevzela Caleb Martin z 22 in Gabe Vincent z 21 točkami.

Tretji obračun Knicks in Heat bo v soboto ob 21.30 po slovenskem času.