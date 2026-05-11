Loterija je prinesla srečo najslabšemu

Washington Wizards, ki so imeli najslabše razmerje zmag in porazov v rednem delu te sezone v ligi NBA, so na loteriji dobili pravico do prvega izbora na letošnjem naboru, ki bo 23. in 24. junija, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Washington je imel 17 zmag in 65 porazov, kar je njegov drugi najslabši dosežek v zgodovini, izgubil je 26 od zadnjih 27 tekem in tako imel na loteriji 14-odstotno možnost za prvi izbor. Tega je tudi dobil in bo lahko v ekipo, ki je v začetku leta pripeljala Traeja Younga in Anthonyja Davisa, dodal novega kakovostnega igralca.

Glavna kandidata za prvi izbor sta A.J. Dybantsa, 19-letni krilni igralec, in Darryn Peterson, 19-letni branilec.

Utah Jazz je dobil pravico do drugega izbora, Memphis Grizzlies tretjega, Chicago Bulls pa četrtega. Peti izbor bodo imeli Los Angeles Clippers po tem, ko so v izmenjavi k Indiana Pacers poslali centra Ivico Zubca.

Brooklyn Nets so dobili šesti izbor, sledijo pa Sacramento Kings, Atlanta Hawks (od New Orleans Pelicans), Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder (od LA Clippers), Miami Heat in Charlotte Hornets.