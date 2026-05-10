Lov za novim Dončićem ali Wembanyamo je preveč vabljiv

Mladi igralci so zlasti v ameriških profesionalnih športih, kjer veljajo strožja plačna pravila, valuta z najvišjo vrednostjo. Kdor na naboru zadane sedmico in ujame Cooperja Flagga, Victorja Wembanyamo ali Luko Dončića, se čez noč uvrsti v krog moštev, ki lahko vsaj sanjajo o naslovu prvaka. Namerno izgubljanje tekem in dirka za čim boljšim izhodiščem na naboru sta načela kakovost in kredibilnost rednega dela sezone, nova pravila pa bodo vplivala tudi na možnost in načrte favoritov, vključno z Dončićevimi Los Angeles Lakers.

O gumbu za ponastavitev sistema sanjajo v številnih franšizah, namerno izgubljanje v lovu za talenti na naboru ni novost, letos pa je preseglo meje dobrega okusa. Marca in aprila so si dvoboji igralcev iz razvojne lige in inovativni načini za izgubljanje dobljenih tekem sledili drug za drugim, nato je Adam Silver udaril po mizi. »Naj bo vsem jasno, da tega v prihodnje ne bomo več prenašali, predstavili bomo rešitve, ki bodo izničile prednosti namernega izgubljanja. Naša liga to potrebuje, gledalci pa zaslužijo,« je bil odločen komisar, ko je lastnike iz Utaha po žepu »potrepljal« s 500.000 dolarji kazni.