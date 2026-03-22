Dončić ni imel mirne roke, a jo je imel Luk Kennard 0,6 sekunde pred koncem

Košarkarji Los Angeles Lakers so v ligi NBA dosegli deveto zmago v nizu. V Orlandu so slavili s 105:104, odločilne točke pa je prispeval Luke Kennard, ki je 0,6 sekunde pred koncem razburljivega in izenačenega dvoboja zadel zmagoviti met za tri točke.

LeBron James se je že pred dnevi v Miamiju z legendarnim centrom Bostona Robertom Parishem izenačil po številu odigranih tekem v rednem delu v ligi NBA, od danes naprej pa je tudi vodilni na tej razpredelnici. Na svoji 1612. tekmi v najmočnejši košarkarski ligi na svetu je »kralj James« za novo zmago jezernikov prispeval 12 točk, šest skokov, štiri podaje in tri ukradene žoge.

Najbolj učinkovit igralec na parketu je bil Luka Dončić. Slovenski zvezdnik v dresu kalifornijske ekipe je dosegel 33 točk, a prejel tudi svojo 16. tehnično napako, kar pomeni prepoved igranja na naslednji tekmi, če kazen ne bo preklicana.

»Upam, da jo bo vodstvo tekmovanja izbrisalo. Gruzijec Goga Bitadze je na črti za proste mete v srbskem jeziku izustil nekaj grdih besed o moji družini, sam pa sem se odzval na njegovo izzivanje,« je razlog, zakaj se je ujezil in prejel tehnično napako, pojasnil Dončić.

Ljubljančan je iz igre metal 12-30, od tega 3-13 za tri točke, v 38:11 minute pa je zbral še osem podaj, pet skokov, štiri ukradene žoge in eno blokado.

Jezerniki so z razmerjem zmag in porazov 46-25 na tretjem mestu v zahodni konferenci. Pred njimi so le branilci naslova Oklahoma City Thunder (56-15) in San Antonio Spurs (53-18). Naslednja tekma jih čaka v noči na torek, ko bodo gostovali v Detroitu pri vodilni ekipi vzhodne konference (51-19).

Sobotni košarkarski dan onstran luže je zaznamoval tudi Kevin Durant. Njegov Houston je pred domačimi gledalci tesno premagal Miami s 123:122, 37-letni KD pa je za zmago prispeval 27 točk. Po tem izkupičku se je na večni lestvici strelcev prebil na peto mesto (32.294) ter prehitel legendarnega in za mnoge najboljšega košarkarja vseh časov Michaela Jordana (32.292).

Tudi na tej razpredelnici vodi še vedno aktivni LeBron James (43.241), za njim pa so Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928) in Kobe Bryant (33.643).