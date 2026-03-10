Ni časa za evforijo, Dončiću je jasno, kakšen je skrivni recept

Košarkarjem Los Angeles Lakers manjka stanovitnosti, v zadnjih tednih pa vendarle prihajajo vedno bližje formi, potrebni za uspeh v končnici. Nedeljska zmaga nad NY Knicks je bila šele njihova peta proti moštvom, ki so v tej sezoni zmagala na vsaj 60 odstotkih tekem, jutri zjutraj (4.00) jih čaka nov zahteven izziv – Minnesota.

»Ne smem pretiravati in tudi ne bom pretirano reagiral, to prepuščam vam in navijačem. Moja naloga je, da ohranim mirno glavo in širšo sliko ob velikih zmagah in tudi ob težkih porazih. Na zadnjih 15 tekmah smo zmagali devetkrat, naš napad je med najboljšimi 10 v ligi, obramba pa med najboljšimi 15. Smo točno tam, kjer smo pred sezono želeli, da bi bili,« je trener J. J. Redick vsem kritikam navkljub poudaril, da je sezona LA Lakers pravzaprav zelo uspešna.

Manjka le še nekaj odmevnih zmag, ki bi jih utrdile med favoriti za dolg pohod v končnici. Prepričljiva zmaga nad New Yorkom, ki je temeljila na 48 minutah dobre obrambe, je bila korak v pravo smer, jutri jih čaka dvoboj z Minnesoto, ki je lani v prvem krogu končnice pokopala LA.

V boju za visoko mesto na Zahodu bo pomembna vsaka zmaga, Minnesota pa zaradi odličnega Anthonyja Edwardsa predstavlja poseben izziv. Spodbudna novica je vrnitev Austina Reavesa v dobro strelsko formo, razveselil se ga je tudi Luka Dončić: »Odlično je biti z njim v istem moštvu. Ko igra tako agresivno, obramba nima prave rešitve in potem je življenje tudi zame veliko lažje. Igrati z njim je privilegij.«

Proti Knicks sta Dončić (35) in Reaves (25) skupaj dosegla 60 točk, če bo LeBron James znova manjkal v postavi zaradi poškodb noge in komolca, bosta tudi v sredinem jutru nosila glavnino bremena. Trenutno je James še vedno označen kot poškodovan, v zadnjih urah pred tekmo pa Lakers lahko še spremenijo t.i. zdravniško poročilo in ga aktivirajo za dvoboj.

Preberite še: Shai Gilgeous-Alexander v poslastici premagal Jokića

