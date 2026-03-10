  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Ni časa za evforijo, Dončiću je jasno, kakšen je skrivni recept

Košarkarji Los Angeles Lakers tudi po veliki zmagi proti New York Knicks niso podlegli evforiji. Nadgraditi jo bodo poskušali jutri zjutraj proti Minnesoti.
Luka Dončić in Austin Reaves (v ozadju) sta pred poškodbo Američana dobro sodelovala v igri. Proti Knicks je žoga okrog obrambe krožila veliko bolje kot na nekaterih prejšnjih tekmah. Foto Kirby Lee/Reuters
Galerija
Luka Dončić in Austin Reaves (v ozadju) sta pred poškodbo Američana dobro sodelovala v igri. Proti Knicks je žoga okrog obrambe krožila veliko bolje kot na nekaterih prejšnjih tekmah. Foto Kirby Lee/Reuters
Nejc Grilc
10. 3. 2026 | 10:10
10. 3. 2026 | 10:50
2:38
A+A-

Košarkarjem Los Angeles Lakers manjka stanovitnosti, v zadnjih tednih pa vendarle prihajajo vedno bližje formi, potrebni za uspeh v končnici. Nedeljska zmaga nad NY Knicks je bila šele njihova peta proti moštvom, ki so v tej sezoni zmagala na vsaj 60 odstotkih tekem, jutri zjutraj (4.00) jih čaka nov zahteven izziv – Minnesota.

image_alt
Veliki tekmec Luke Dončića je s trojko ujel slavnega Wilta Chamberlaina

»Ne smem pretiravati in tudi ne bom pretirano reagiral, to prepuščam vam in navijačem. Moja naloga je, da ohranim mirno glavo in širšo sliko ob velikih zmagah in tudi ob težkih porazih. Na zadnjih 15 tekmah smo zmagali devetkrat, naš napad je med najboljšimi 10 v ligi, obramba pa med najboljšimi 15. Smo točno tam, kjer smo pred sezono želeli, da bi bili,« je trener J. J. Redick vsem kritikam navkljub poudaril, da je sezona LA Lakers pravzaprav zelo uspešna.

Manjka le še nekaj odmevnih zmag, ki bi jih utrdile med favoriti za dolg pohod v končnici. Prepričljiva zmaga nad New Yorkom, ki je temeljila na 48 minutah dobre obrambe, je bila korak v pravo smer, jutri jih čaka dvoboj z Minnesoto, ki je lani v prvem krogu končnice pokopala LA. 

V boju za visoko mesto na Zahodu bo pomembna vsaka zmaga, Minnesota pa zaradi odličnega Anthonyja Edwardsa predstavlja poseben izziv. Spodbudna novica je vrnitev Austina Reavesa v dobro strelsko formo, razveselil se ga je tudi Luka Dončić: »Odlično je biti z njim v istem moštvu. Ko igra tako agresivno, obramba nima prave rešitve in potem je življenje tudi zame veliko lažje. Igrati z njim je privilegij.«

Proti Knicks sta Dončić (35) in Reaves (25) skupaj dosegla 60 točk, če bo LeBron James znova manjkal v postavi zaradi poškodb noge in komolca, bosta tudi v sredinem jutru nosila glavnino bremena. Trenutno je James še vedno označen kot poškodovan, v zadnjih urah pred tekmo pa Lakers lahko še spremenijo t.i. zdravniško poročilo in ga aktivirajo za dvoboj.

Preberite še: Shai Gilgeous-Alexander v poslastici premagal Jokića

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
MVP preprečil podaljšek

Veliki tekmec Luke Dončića je s trojko ujel slavnega Wilta Chamberlaina

Shai Gilgeous-Alexander je v ligi NBA izenačil 63 let star rekord v doseganju vsaj 20 točk na tekmo. Z zadnjim metom je odločil zmagovalca proti Denverju
10. 3. 2026 | 08:10
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Luka spet osrednji junak zmage

V zgodnjem nedeljskem terminu zanimiv derbi Los Angeles Lakers vs. New York Knicks. Slovenski zvezdnik najboljši na igrišču.
8. 3. 2026 | 21:58
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Dončić danes končno ob prijazni uri, pred tem prejel pomembno novico

Košarkarje Los Angeles Lakers v današnji nedeljski matineji v ZDA čaka derbi z New York Knicks, ki se začne ob Evropejcem prijaznih 20.30.
Nejc Grilc 8. 3. 2026 | 10:31
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Nekdanji partner Dončića po skrivnostni bolezni znova na parketu

Vrnitev Jaysona Tatuma na parket po 10 mesecih je glavna tema v ligi NBA, po kateri kosijo poškodbe. Zadnji jo je skupil Tyrese Maxey.
Nejc Grilc 8. 3. 2026 | 07:20
Preberite več
Novice  |  Svet
ZDA

Na pogrebni slovesnosti za Jacksona tudi kritike ameriške vlade

Na pogrebni slovesnosti so se zbrali vidni demokratski politiki, pa tudi gostje iz tujine.
7. 3. 2026 | 11:21
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Nogomet

Lara Prašnikar: Američani so prodajalci, prvenstvo bodo prodali narodu

Kapetanka ženske reprezentance Lara Prašnikar na lastni koži izkuša priljubljenost nogometa onstran Atlantika. Veseli se močnih tekem z reprezentanco.
Nejc Grilc 7. 3. 2026 | 08:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

Barometer: Če upoštevamo le opredeljene, bi jutri parlamentarni prag prestopilo šest strank. Skok Gibanja Svoboda in Levice z Vesno.
Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenski trener prav za rojstni dan izvedel slabo novico

Niko Kytösaho in Antti Aalto sta s 3. mestom na včerajšnji superekipni preizkušnji v Lahtiju poskrbela za prve finske stopničke v svetovnem pokalu po letu 2014.
Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 11:56
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vojna v Ukrajini

Grožnje Kijevu ne le z vzhoda

Tudi v madžarski opoziciji zahtevajo od Bruslja, naj se odzove na vojaške grožnje Zelenskega.
Boris Čibej 9. 3. 2026 | 17:12
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Zadeva Knovs

Evropski parlament se loteva imunitete Mateja Tonina

Začenja se postopek odločanja o imuniteti evropskega poslanca NSi.
Peter Žerjavič 9. 3. 2026 | 17:49
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
10. 3. 2026 | 08:49
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Energetske prenove stavb

Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Tehnološki velikani

Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Preberite več

Več iz teme

Liga NBALuka DončićLos Angeles LakersDallas MavericksMinnesota TimberwolvesLeBron JamesLA LakerskončnicaAustin Reaves

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Črna kronika
Kriminal

Novomeški policisti izsledili trinajstletnika, ki je streljal na človeka

Mladoletni osumljenec je v naselju Brezje izstrelil več nabojev proti oškodovancu in pobegnil. Policisti nadaljujejo preiskavo kaznivega dejanja poskusa uboja.
10. 3. 2026 | 11:28
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Trenerska menjava

Primorje v lov za obstanek z nekdanjim svojim asom

Tonči Žlogar je novi trener ajdovskega prvoligaša, devetovušrčenega na lestvici 1. SNL. Nekdanji reprezentant se je pri rdeče-črnih tudi igralsko uveljavil.
10. 3. 2026 | 11:18
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Iranske športnice v nemilosti

Avstralija podelila vizume petim nogometašicam, odhod preostalih še ni znan

Preostali del ekipe je še v Avstraliji. Vlada je bila z iranskimi nogometašicami že nekaj dni v stiku, je poudaril notranji minister Tony Burke.
10. 3. 2026 | 11:12
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Najbolj slavna neznana umetnica

Nova biogradfska knjiga o ženski, ki so jo vedno obtoževali, da je kriva za razpad skupine The Beatles.
10. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Detelja namesto trate: alternativa, ki potrebuje manj vode in košnje

Kot pravijo strokovnjaki, gre za eno izmed najbolj podcenjenih rastlin za vrt, s številnimi prednostmi, zaradi katerih je odlična izbira za dvorišča in vrtove.
Kaja Berlot 10. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Iranske športnice v nemilosti

Avstralija podelila vizume petim nogometašicam, odhod preostalih še ni znan

Preostali del ekipe je še v Avstraliji. Vlada je bila z iranskimi nogometašicami že nekaj dni v stiku, je poudaril notranji minister Tony Burke.
10. 3. 2026 | 11:12
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Svet so ljudje

Najbolj slavna neznana umetnica

Nova biogradfska knjiga o ženski, ki so jo vedno obtoževali, da je kriva za razpad skupine The Beatles.
10. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Detelja namesto trate: alternativa, ki potrebuje manj vode in košnje

Kot pravijo strokovnjaki, gre za eno izmed najbolj podcenjenih rastlin za vrt, s številnimi prednostmi, zaradi katerih je odlična izbira za dvorišča in vrtove.
Kaja Berlot 10. 3. 2026 | 11:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Raziščite oazo miru in družinskega vzdušja

Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 14:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Nacionalni dan branja         

Čemu brati v oglušelem času?

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Pogled skozi okno vlaka v sončno prihodnost

Promo Delo 4. 3. 2026 | 20:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
4. 3. 2026 | 14:46
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

80 let energije za življenje

Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 18:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Slovenske železnice nad povprečjem po trajnostnem indeksu RSI

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
1. 2. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
LIKE partner

Velika Gorica: Pristno doživetje Turopolja na dosegu roke

Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Like
Vredno branja

Zanesljiv internet postaja standard počitnic

Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:13
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo