Reaves zbodel Dončića pred tekmo s Pelikani; Slovenec mu ni ostal dolžan

Pred začetkom sezone v ligi NBA so mnogi menili, da košarkarji Los Angeles Lakers nimajo dovolj dobrega in predvsem širokega igralskega kadra, da bi bili resni kandidati za 18. naslov prvakov, s katerim bi se izenačili z večnimi tekmeci Boston Celtics.

Toda na krilih Luke Dončića, Austina Reavesa ter po novem tudi veterana LeBrona Jamesa so v seriji šestih zaporednih zmag (8 na zadnjih 10 tekmah) in na drugem mestu v zahodni konferenci. Nazadnje so premagali Dončićevo prejšnjo ekipo Dallas Mavericks, danes ponoči pa lahko zadenejo sedmico, ko bodo ob 3.30 po slovenskem času gostili najslabšo ekipo zahoda New Orleans Pelicans.

Dončić v prvi sezoni pri Jezernikih, katerim se je po šokantni potezi zdaj že odstavljenega Nica Harrisona pridružil februarja, kaže izjemne predstave, s povprečjem 35,1 točke na tekmo je vodilni strelec lige. V prejšnji sezoni je bil »top scorer« Shai Gilgeous-Alexander iz prvakov Oklahoma City Thunder, ki je imel povprečje 32,7. Zdaj je Kanadčan Gilgeous-Alexander drugi pri 32,9 točke, Oklahoma pa je vodilna v ligi z 19 zmagami in enim samim porazom. LA je pri 14-4.

»Rekel bi, da je zdaj malo lažje, a tekme proti Dallasu imajo zame vedno poseben pomen. Tam imam še vedno veliko prijateljev. Zabavno je … Zame bo vedno nekaj posebnega,« je po zadnji tekmi povedal 26-letni Ljubljančan, ki je doslej proti New Orleansu odigral 24 tekem, na zadnjih 10 je vpisal sedem zmag.

Luka Dončić in Austin Reaves sta dobra prijatelja tudi zunaj parketa. FOTO: Kirby Lee/Reuters

Nad Dončićem je navdušen tudi soigralec Reaves. »Ponavadi Luki ne dajem komplimentov, toda on je eden najboljših igralcev v ligi in z njim je zares užitek igrati,« je dejal 27-letni Reaves, ki je Mavericksom nasul kar 38 točk, po dolgem času več kot Dončić. Ta je po zmagi z Dallasom na igrišču dajal intervju, ko ga je prekinil Reaves, si prisvojil mikrofon in v prenosu dejal, da ima trenutno več zabijanj kot Dončić. Ta je ta nepomembni podatek športno priznal, a hitro v svojem hudomušnem slogu dodal: »Ja, ampak ne gre za odbitimi žogami in noče igrati obrambe.«