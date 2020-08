FOTO:Luka Dončić bi vse koše zamenjal za Dallasovo zmago

LA Clippers potrebujejo še tri zmage za preboj v 2. krog končnice.









Luka Dončić je izboljšal rekord za debitante v izločilnih bojih NBA.









Hkrati je izdatno prekosil 30 točk Gorana Dragića iz leta 2016.

Sporna izključitev Porzingisa

Orlando – Jeuprizoril najboljši ognjeni krst v zgodovini končnic lige NBA? Številke pritrjujejo drzni trditvi: 21-letni Dallasov as je v uvodnem dejanju dvoboja z LA Clippers dosegel kar 42 točk, največ med vsemi debitanti v dosedanjih izločilnih bitkah, dodal pa še 9 asistenc in 7 skokov. Brez kančka dvoma pa bi vse koše in privlačne poteze zamenjal za zmago njegovega moštva. Tekmeci iz Los Angelesa so bili namreč uspešnejši s 118:110.Ljubljančan si je že od otroških let postavil neverjetno visoka športna merila ter v skladu z njimi blestel v dresih Reala in slovenske reprezentance. Američane pa še vedno preseneča s samokritičnostjo. Po prvem soočenju z LA Clippers ni bil razočaran le nad končnim razpletom, temveč tudi nad lastno igro. Desnica ga je sicer ubogala pri metih (za dve 11:15, za tri 2:6, prosti meti 14:15), zato pa je izgubil kar 11 žog, dve več od njegovega dotedanjega črnega rekorda pod ameriškimi obroči. Velika želja po uspehu mu je skalila zbranost zlasti v uvodnih trenutkih, ko je Dallas zaostal z 2:18; v prvih dveh minutah in 38 sekundah si je privoščil kar pet napak.»Grozno. Menim, da sem jaz razlog za poraz. Ne bi si smel dovoliti 11 izgubljenih žog, ne pomnim, da bi si jih kdaj nabral toliko. To je 11 zapravljenih napadov brez meta ... Igrati moram veliko bolje, to je jasno,« je bil jasen Dončić, ki je bil tarča izjemno agresivne obrambe tekmecev. Ob njem so se menjavali izkušeniinter mu poskušali zlezti pod kožo, kar jim je v dobršni meri uspelo, čeprav je slovenski zvezdnik na koncu za štiri točke presegel strelski rekord za novince v končnici lige NBA in za deset točk najboljši slovenski dosežek v izločilnih bojih.je pred štirimi leti nasul Torontu 30 točk ob zmagi Miamija s 103:91, na tretjem mestu sta zdajins po 20, na petems 17 in na šestems 16.Dallas se je resda hitro vrnil v igro z nizom 48:18 in vodil s 50:36, pri 71:66 pa ga je presekala izključitev Kristapsa Porzingisa, ki si je prislužil drugo tehnično napako, ko je stopil v bran Dončiću med prepirom z Morrisom. Tretjo četrtino je izgubil z 12:21, zadnjo z 28:31, pri LA Clippers pa sta bila pretrd oreh zvezdnika moštvaz 29 točkami ins 27. Drugi najučinkovitejši strelec poražene zasedbe je bil(18), tretji pa nesrečni Porzingis s 14. Njegova izključitev je močno odmevala v Orlandu in na družbenih omrežjih, domala vsi pa so si enotni, da si je ni zaslužil. To je priznal tudi trener LA Clippers,: »Sovražim takšne dogodke, hkrati pa smo morali izkoristiti priložnost, ki se nam je ponudila.«Luki Dončiću je bilo hudo tudi zaradi latvijskega velikana. »KP mi je zgolj priskočil na pomoč. To je storil zame, za svojega soigralca. Ni pravično, da je moral zapustiti igro, ne nazadnje vsi vemo, da so tekme končnice vedno trde. Vsi smo si srčno želeli zmagati, zato sem ponosen na naše moštvo. Poskušali smo in se borili do konca,« je dejal, ko se je pridružil še eni elitni druščini. Mlajša sta do vsaj 40 točk, 5 skokov in 5 asistenc v tekmi končnice doslej prišla le dva košarkarja: slovitain