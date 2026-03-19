Luka Dončić blestel ob zmagi LA Lakers in si prislužil pohvale LeBrona Jamesa

Košarkarji moštva Los Angeles Lakers so ponoči v severnoameriški ligi NBA ugnali Houston s 124:116, dosegli sedmo zaporedno zmago in dobili tudi medsebojno serijo s Teksačani v primeru enakega izkupička pred končnico. Blestela sta Luka Dončić s 40 in LeBron James s 30 točkami.

Dončić je še enkrat več potrdil položaj vodilnega strelca lige, statistiki pa je dodal 10 podaj in devet skokov. Enainštiridesetletni James je imel spet izjemno mirno roko, saj je zadel 13 od 14 metov iz igre. »S svojimi meti v pravem trenutku nam je priboril zmago. To počne že celo leto, od samega začetka ima izjemen ritem in mi ga skušamo pri tem le podpirati,« je Slovenca pohvalil najboljši strelec lige vseh časov James.

Lakers so se z zmago prebili na tretje mesto zahoda, kjer so pred pred njimi le Oklahoam City Thunder in San Antonio Spurs. Že danes ponoči pa bodo jezerniki serijo gostovanj nadaljevali v Miamiju. Ekipa iz Kalifornije je tekmo dobro začela, že v prvem delu sta Dončić in James dosegla po 18 točk in ob menjavi strani so gostje vodili s 55:67. V tretjem delu pa se je na drugi strani s 13 točkami prebudil Kevin Durant in v zadnji del je šel Houston s prednostjo 92:89.

Na krilih Dončića, ki je odlično razigraval Jamesa in Hachimuro, pa so Lakers v zadnjem delu počasi višali prednost in po izidu 111:120 Houston novega preobrata ni več zmogel. »Imamo košarkarje, ki so igrali številne velike tekme,« je izkušenost ekipe pokomentiral James. Za gostitelje je Alperen Sengun dosegel 27 točk in 10 podaj, Amen Thompson pa 26 košev in 11 skokov.