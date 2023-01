Luka Dončić bo imel hitro priložnost za revanšo

Košarkarji Portland Trail Blazers so v severnoameriški ligi NBA s 136:119 premagali Dallas Mavericks. Za poražene goste je slovenski zvezdnik Luka Dončić v pol ure in šestih minutah igre dosegel 15 točk, 10 podaj in šest skokov, precej manj od njegovega siceršnjega povprečja. Dončić je imel zelo slab met, zadel je sedem od 19 poskusov iz igre, zgrešil vseh pet trojk in zadel le enega od šestih prostih metov.

Naslednji izziv že v ponedeljek zjutraj

Po dveh medsebojnih porazih v tej sezoni so Trail Blazers prišli do prve zmage. Dallas bo imel priložnost za popravni izpit že v noči na ponedeljek po slovenskem času (3.00), ko bo naslednja tekma ponovno v Portlandu.