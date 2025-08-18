Luka Dončić bo v Kaliforniji pred dvorano občudoval nov kip

V bogati in slavni zgodovini košarke v Kaliforniji so se pri Los Angeles Lakers zvrstili številni zvezdniški košarkarji ali košarkarski delavci. Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, pa Kobe Bryant, Elgin Baylor in kolegi bodo v družbi kipov na trgu Star Plaza pred dvorano Crypto.com dobili družbo. Lakers bodo 22. februarja javnosti predstavili kip Pata Rileyja.

Danes 80-letni Riley je že v igralski karieri nosil dres LA Lakers, bil nato za kratek čas tudi radijski komentator in napovedovalec, največji pečat v Kaliforniji pa je pustil kot trener »Showtime« Lakers med leti 1981 in 1990. V moštvu s Kareemom in mladim Magicom Johnsonom je znal krotiti ogromne ege, a hkrati pustiti dovolj svobode, da so Lakers pod njegovim vodstvom osvojili štiri šampionske prstane.

Riley je uspešen tudi v tretjem obdobju svoje kariere, od leta 1995 je del Miami Heat, sprva kot trener, zdaj že dolga leta kot zelo uspešen in spoštovan generalni menedžer, ki je v Miami pripeljal tudi Gorana Dragića. Njegov kip bo osmi pred dvorano v Los Angelesu, tam že stojijo kipi Baylorja, Bryanta, legendarnega napovedovalca Chicka Hearna, Johnsona, Shaquilla O'Neala, Abdul-Jabbarja and gospoda z logotipa lige NBA Jerryja Westa.

Kip bodo otvorili 22. februarja, pred derbijem z Boston Celticsi, ki ga nestrpno pričakuje tudi Luka Dončić. Prav rivalstvo s Kelti je najbolj zaznamovalo 80. leta v ligi NBA in Rileyjevo zapuščino v Kaliforniji. Novico je Rileyju sporočila trenutno še lastnica moštva Jeannie Buss, obkrožena s številnimi nekdanjimi igralci, tudi denimo Vladejem Divcem in Jamesom Worthyjem.