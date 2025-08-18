  • Delo d.o.o.
    Košarka

    Luka Dončić bo v Kaliforniji pred dvorano občudoval nov kip

    Moštvo Los Angeles Lakers se bo za bogat prispevek k slavni zgodovini moštva s kipom zahvalilo 80-letnem Patu Rileyju, trenerju Showtime Lakers.
    Pat Riley bo dobil kip v Kaliforniji. FOTO: Jim Rassol/Usa Today Sports
    Pat Riley bo dobil kip v Kaliforniji. FOTO: Jim Rassol/Usa Today Sports
    Nejc Grilc
    18. 8. 2025 | 18:20
    18. 8. 2025 | 18:23
    2:17
    V bogati in slavni zgodovini košarke v Kaliforniji so se pri Los Angeles Lakers zvrstili številni zvezdniški košarkarji ali košarkarski delavci. Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, pa Kobe Bryant, Elgin Baylor in kolegi bodo v družbi kipov na trgu Star Plaza pred dvorano Crypto.com dobili družbo. Lakers bodo 22. februarja javnosti predstavili kip Pata Rileyja.

    Danes 80-letni Riley je že v igralski karieri nosil dres LA Lakers, bil nato za kratek čas tudi radijski komentator in napovedovalec, največji pečat v Kaliforniji pa je pustil kot trener »Showtime« Lakers med leti 1981 in 1990. V moštvu s Kareemom in mladim Magicom Johnsonom je znal krotiti ogromne ege, a hkrati pustiti dovolj svobode, da so Lakers pod njegovim vodstvom osvojili štiri šampionske prstane.

    Riley je uspešen tudi v tretjem obdobju svoje kariere, od leta 1995 je del Miami Heat, sprva kot trener, zdaj že dolga leta kot zelo uspešen in spoštovan generalni menedžer, ki je v Miami pripeljal tudi Gorana Dragića. Njegov kip bo osmi pred dvorano v Los Angelesu, tam že stojijo kipi Baylorja, Bryanta, legendarnega napovedovalca Chicka Hearna, Johnsona, Shaquilla O'Neala, Abdul-Jabbarja and gospoda z logotipa lige NBA Jerryja Westa.

    Kip bodo otvorili 22. februarja, pred derbijem z Boston Celticsi, ki ga nestrpno pričakuje tudi Luka Dončić. Prav rivalstvo s Kelti je najbolj zaznamovalo 80. leta v ligi NBA in Rileyjevo zapuščino v Kaliforniji. Novico je Rileyju sporočila trenutno še lastnica moštva Jeannie Buss, obkrožena s številnimi nekdanjimi igralci, tudi denimo Vladejem Divcem in Jamesom Worthyjem. 

