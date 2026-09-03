Luka Dončić bo v Rimu izzval Slovenca, ki je izbral Francesca Tottija

Rimska športna razglednica je vse bolj slovenska in vznemirljiva. Eden od krivcev za to je slovenski zvezdnik v ligi NBA Luka Dončić. Znano je, da prek svoje blagovne znamke 77X sodeluje pri projektu košarkarskega kluba BC Roma, ki je v pogovorih o partnerstvu z nogometnim klubom AS Romo. Rimski nogometni klub je v lasti ameriškega poslovnega konzorcija pod vodstvom teksaškega milijarderja Dana Friedkina. Luka Dončić bi lahko 19. t. m. obiskal v Rim in bi si po poročanju italijanskega časnika Il Tempo na stadionu Olimpico lahko ogledal derbi serie A med Romo in Interjem. Dončićevo morebitno lastniško sodelovanje pri klubu BC Roma je sicer še vedno odvisno od stališča lige NBA do lastništva deležev v športnih klubih aktivnih igralcev. Zvezdnik Los Angeles Lakers ima v Rimu tudi velikega ...