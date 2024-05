Luka Dončić: Borim se iz dneva v dan. Vse me boli!

Košarkarji Dallasa so na dobri poti proti finalu zahodne konference. Pri zmagi v tretji tekmi polfinalne serije proti Oklahomi so dobesedno trpeli, še najbolj prvi zvezdnik Luka Dončić.

»Zmagali smo, to je vse, kar šteje,« je po tekmi v izjavi za ameriške medije povedal 25-letni Ljubljančan, ki je dfosegl 22 točk, 15 skokov in pet asistenc,

Zmaga na tretji tekmi ob izenačenju po prvih dveh je statistično gledano zelo pomembna za končni rezultat serije. Zmagovalec napreduje v skoraj 74 odstotkih.

Košarkarji Dallasa so se v drugem polčasu zelo potrudili, da so izničili dvomestni zaostanek in zadržali nalet gromovnikov iz Oklahoma Cityja.

Dobrodošla dneva počitka

Slovenski zvezdnik je po trčenju z Luguentzom Dortom močno padel na hrbet in dejal, da si je ob koncu tekme poškodoval že načeto desno koleno. Na vprašanje, kaj ga najbolj boli, koleno, hrbet ali gleženj, je odgovoril v bolj kot ne šali, da ga boli »vse«.

»Mislim, da se borim iz dneva v dan,« je dejal in dodal, da bo zelo dobrodošlo nekaj dodatnega počitka pred četrto tekmo polfinalne serije, ki jo bo gostil Dallas.

Četrta tekma bo v noči na torek ob 3.30 po slovenskem času znova v Dallasu, peta pa je na sporedu v Oklahoma Cityju v noči na četrtek (3.30).

»Začeli smo se nekaj ustavljati, nato pa smo le začeli znova leteti po parketu,« je povedal trener Dallasa Jason Kidd. »Zanašali smo se na našo obrambo, zadeli nekaj košev, kar je vzdignilo našo energijo.«

Dobro se je odrezal tudi Kyrie Irving, ki je podelil sedem asistenc, ko se je že zgodaj osredotočil na vključevanje svojih soigralcev. A še vedno ni bil povsem zadovoljen. »Očitno moram biti boljši na svoji strani,« je dejal Irving, Dončić pa je dejal, da je bil njegov prispevek »neverjeten.«

»Vse to počne na obeh koncih parketa,« je dejal Dončić.

Na tekmi polfinala vzhodne konference so košarkarji Cleveland Cavaliers doživeli drugi poraz v seriji proti Boston Celtics, ki so za vodstvo v zmagah z 2:1 v obračunu na štiri dobljene tekme Cleveland premagali s 106:93.

Jayson Tatum in Boston sta takoj odgovorila na poraz v drugi tekmi polfinalne končnice vzhodne konference proti Clevelandu z zmago v tretji tekmi in prvo v gosteh. FOTO: Jason Miller/Getty Images Via AFP

Boston se je takoj oddolžil

Jayson Tatum in Jaylen Brown sta skupaj dosegla 61 točk. Tatum je dosegel 33 točk, Brown pa 28.

»Želeli smo se samo vrniti,« je dejal Tatum, potem ko so svojo prednost povečali na 23 točk, ko so tretjo četrtino začeli z nizom 14:0.