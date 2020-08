Luka Dončić brez pomoči Kristapsa Porzingisa

Ljubljana - Latvijec Kristaps Porzingis do konca prvega kroga končnice v ligi NBA ne bo mogel pomagati moštvu Dallas in prvemu zvezdniku Teksašanov. Pregledi so namreč pokazali, da si je Porzingis na prvi tekmi končnice strgal desni meniskus, zaradi česar je sezona zanj bržčas končana.



Dallas je sporočil, da bo izpustil vsaj prvi krog končnice, izključena pa ni niti operacija. Latvijec je imel v karieri ogromno težav s poškodbami, v ligi NBA pa je izpustil že sezono in pol zaradi strgane križne vezi v levem kolenu.



Dallas bo šesto tekmo končnice proti LA Clippers odigral v nedeljo ob 21.30. Za tekmo je zaradi težav z levim gležnjem vprašljiv tudi Luka Dončić, ki pa bo bržčas stisnil zobe in pomagal svojim soigralcem.



LA Clippers za napredovanje potrebujejo le še eno zmago.