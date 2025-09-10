Slovenci dobili prvi polčas, Dončić že s štirimi osebnimi napakami

Slovenski košarkarji so se s srčno igro in sijajnim Luko Dončićem na čelu prebili do četrtfinala evropskega prvenstva, v katerem se zdaj merijo z Nemci. Svetovni prvaki izpred dveh let so po mnenju poznavalcev tega športa po nepričakovanem slovesu Srbov, ki so jih v osmini finala senzacionalno izločili Finci, glavni kandidati za osvojitev zlate lovorike v Rigi.

Izbranci selektorja Aleksandra Sekulića, ki je bil še nedavno na udaru glasnih kritik, so se v pripravah za letošnji eurobasket z Nemci pomerili dvakrat in obakrat izgubili. V Stožicah so 8. avgusta pred svojimi navijači klonili z 89:103, dva dni pozneje so morali svetovnim prvakom brez Dončića in Eda Murića po hudem boju v Mannheimu priznati premoč s 70:80.

Vidno vlogo je v prvem polčasu odigral tudi Klemen Prepelič. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Toda odtlej so naši košarkarji vidno napredovali in na prvenstvu stare celine opazno stopnjevali svoje nastope. Ali lahko torej presenetijo favorizirane Nemce? Zmagovalci tokratnega obračuna se bodo v polfinalu pomerili s Finci, ki so v današnji prvi četrtfinalni tekmi zanesljivo s 93:79 premagali Gruzince.

Dober začetek naših košarkarjev

Slovenci so se odločno postavili po robu favoritom in v uvodnih minutah zlahka držali korak z njimi. In to kljub temu, da si je Dončić hitro prislužil tehnično napako. V drugi polovici prve četrtine so celo prevzeli pobudo in minuto pred koncem tega dela ušli že za devet točk (30:21). Uvodno četrtino so dobili z 32:21.

Franz Wagner je povzročal precej sivih las Slovencem. FOTO: Gints Ivuskans/AFP

V drugi so& Co. premaknili v višjo prestavo in se močno približali Sekulićevim izbrancem, ki so imeli dobre tri minute pred koncem prvega polčasa le še točko naskoka (38:37). Kmalu zatem so tudi izenačili (39:39). Toda Dončić je z novo trojko spet popeljal Slovenijo v vodstvo. Slabo minuto pred iztekom druge četrtine jes trojko spet povišal prednost na šest točk (49:43). Takšna je bila razlika tudi ob polčasu (51:45).

Največ točk je v prvih dveh četrtinah dosegel Dončić (22), ki pa je zbral že tudi tri osebne napake. Prepelič je pri osmih točkah. Najbolj učinkovit v nemški reprezentanci je Wagner (15).

Na začetku drugega dela Slovenci držijo prednost, skrbijo pa že štiri osebne napake, kolikor jih 17 minut pred koncem tekme že zbral Dončić. Toda Sekulić kljub temu vztraja z njim na igrišču.