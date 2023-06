Luka Dončić & Co. prek nove bitke za Okinavo do Vilfanove Manile

V nadaljevanju preberite:

Dolgih 14 let po oblikovanju samostojne reprezentance so čakali slovenski košarkarji na ognjeni krst na svetovnem prvenstvu, in ko so se nanj uvrstili še v letih 2010 in 2014, je kazalo, da bo vse skupaj postalo rutina. Toda na četrto priložnost so zaradi spremembe kvalifikacijskega ustroja in uvedbe zelo spornih Fibinih oken med klubskimi sezonami morali potrpeti kar devet let. Odštevanje se približuje koncu: jutri bosta ostala zgolj dva meseca do začetka 19. mundiala.

Navijači naše izbrane vrste bodo v naslednjih dneh dočakali širši seznam izbrancev selektorja Aleksandra Sekulića, vendar so lahko že zdaj prepričani, da bo letošnje svetovno prvenstvo nekaj posebnega. Zakaj? Kako je slovenska košarka povezana z Japonsko in Filipini? Kateri športi so najbolj priljubljeni v obeh državah in kako visoko sodi košarka? Po katerem spektaklu je najbolj znan Araneta Coliseum v Manili, ki bo letos gostil košarkarje?