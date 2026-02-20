  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Ne Dončić, niti LeBron ali Wemby, rekordni dres je prodal novinec

Dres novega zvezdnika iz vrst Dallasa Cooperja Flagga, ki ga je nosil na prvi tekmi v ligi NBA, je bil na dražbi prodan za kar milijon evrov.
Dvoboj Cooperja Flagga z Luko Dončićem. FOTO: Jerome Miron/Reuters
Dvoboj Cooperja Flagga z Luko Dončićem. FOTO: Jerome Miron/Reuters
Nejc Grilc
20. 2. 2026 | 05:25
2:12
Zbirateljski posel v Združenih državah Amerike blesti, spominske kartice, čevlji in seveda tudi na tekmah nošeni dresi zvezdnikov se prodajajo za dres. Na privatni dražbi, ki jo je organizirala slovita hiša Sotheby's, je bil dres Cooperja Flagga, s katerim je odigral prve minute v ligi NBA, prodan za okrogel milijon dolarjev.

»To le kaže na to, da imajo zgodovinski trenutki, kot je prva tekma kariere, od katere se pričakuje ogromno, za zbiratelje veliko vrednost,« je prodajo komentiral Brahm Wachter, vodja prodaje modernih spominkov pri avkcijski hiši.

Flagg je na prvi tekmi proti San Antoniu, na kateri je nosil prodani dres, dosegel 10 točk in 10 skokov. V prvi sezoni je 19-letni prvi izbor lanskega nabora upravičil visoka pričakovanja, postal je najmlajši igralec v ligi, ki je na eni tekmi dosegel 40 točk, prav tako je z 49 točkami postavil rekord med najstniki v ligi NBA.

Pred novim zvezdnikom Dallasa je bil za rekordni znesek prodan dres Victorja Wembanyame. Francoz ga je nosil v drugem polčasu debija v ligi, novembra 2023 je anonimni kupec zanj na dražbi odštel 762.000 dolarjev.

Luka Dončić bi ta rekord še lahko podrl, strokovnjaki ocenjuje, da bi njegov dres z debija za Los Angeles Lakers, ko bo enkrat na voljo za prodajo, lahko prinesel več kot milijon dolarjev, seveda pa gre zaenkrat le za ugibanja. V sezoni 2024/25 je bil Dončić na prvem mestu po številu prodanih dresov v ligi, točnega števila prodanih dresov Dallasa in LA-ja s številko 77 pa vodstvo lige ni razkrilo.

Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Investicije

V pogajanjih z Renaultom je bilo najtežje, ko je iz igre izstopil Volkswagen

Revoz je že zagnal proizvodnjo novega električnega twinga v Novem mestu. Za kakšne investicije je še zanimanje pri nas?
Nejc Gole 19. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
