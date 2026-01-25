  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Štab ni verjel, kaj je naredil Dončić: Šestkrat zapored, fantastično

    Še druga zmaga Luke Dončića v Dallasu v dresu Los Angeles Lakers, tokrat je navdušil s 33 točkami in odlično obrambo: »Vem, kako težko je priti na tekmo.«
    Luko Dončića so v Dallasu toplo pozdravili, takole je objel svojega naslednika v Teksasu Cooperja Flagga. FOTO: Jerome Miron/Reuters
    Galerija
    Luko Dončića so v Dallasu toplo pozdravili, takole je objel svojega naslednika v Teksasu Cooperja Flagga. FOTO: Jerome Miron/Reuters
    Nejc Grilc
    25. 1. 2026 | 16:05
    25. 1. 2026 | 16:54
    2:47
    A+A-

    Luka Dončić se je (znova) vrnil domov, z Los Angeles Lakers je v nedeljskem jutru gostoval v Teksasu in pomagal Jezernikom k zmagi s 116:110. Dosegel je 33 točk, čeprav je iz igre vrgel le 15 metov, dodal je še 11 asistenc in osem skokov. Lakers so v zadnjih osmih minutah nadoknadili 12 točk zaostanka, Luka pa je bil v tem obdobju ključna figura v obrambi.

    image_alt
    Nadaljevanje Nasledstva se dogaja na Dončićevem dvorišču

    »Bil je fantastičen, drugače se ga ne da opisati. Po tekmi smo šteli, šestkrat zapored so ga poskusili napasti v obrambi in vseh šest napadov se je končalo brez točk. Nato pa je še s postavljanjem pred Najija Marshalla odločil tekmo. To vse pove o njem in o tem, kako močno si želi zmagovat,« ga je pohvalil trener J. J. Redick.

    FOTO: Instagram
    FOTO: Instagram
    Dončić je v Dallasu v petek zvečer obiskal svojo hišo in »pozdravil« tudi garažo z avtomobili, lep sprejem je nato dobil še na igrišču, gledalci so ga pozdravili z vzkliki »MVP«. Vrnitev je bila veliko manj čustvena kot v minuli sezoni, ko je v Dallasu gostoval prvič, a vseeno to za Ljubljančana ni bila tekma kot vsaka druga. »Vedno želim zmagati, vseeno, kje igramo, bo pa tukaj vsaka tekma zame nekaj posebnega. Lepo je bilo videti polno dvorano, vem, kako težko je v zimskih razmerah po cesti priti na tekmo,« se je Luka zahvalil gledalcem.

    Priznal je, da so ga trenerjeve besede spodbudile k drugačni igri: »J. J. je imel prav, ko je rekel, da premalo podajam soigralcem. Tokrat sem imel le 15 metov in zmagali smo.« V zadnji četrtini je imel dovolj energije za obrambo, v napadu pa je 12 od svojih 17 točk dosegel LeBron James.

    Zdaj se Lakers odpravljajo v Chicago, kjer jih v noči na torek (2.00) čaka še eno zahtevno gostovanje. »Upam, da so zadnje tekme znak, da smo prebrodili krizo in da se naša krivulja vzpenja. Nikoli ne veš, kdaj je krize konec, lahko pa upamo in se dobro pripravimo na Chicago,« po tretji zmagi na zadnjih štirih tekmah pravi James.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Sanjska zadnja četrtina

    Los Angeles Lakers po čudežnem preobratu prešerne volje iz Dallasa

    V ligi NBA je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić za zmago s 116:100 svojemu nekdanjemu moštvu nasul 33 točk. Jezerniki nadoknadili 15 točk zaostanka.
    25. 1. 2026 | 07:11
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga Nba

    Luka Dončić se drugič po menjavi vrača v Dallas

    Košarkarje Los Angeles Lakers v noči na nedeljo čaka razburljiv dvoboj z Dallas Mavericks. Luka Dončić in ekipa niso v blesteči formi.
    24. 1. 2026 | 14:17
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Mestni derbi v Los Angelesu

    Nora trojka Dončića ni zmedla tekmecev, čaka ga poseben večer (VIDEO)

    Košarkarji Los Angeles Lakers so izgubili mestni derbi s Clippers s 104:112, potem ko so v tretji četrtini zaostajali že za 26 točk. Dvojni dvojček Dončića.
    Nejc Grilc 23. 1. 2026 | 06:40
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Zapisi iz Skandinavije

    Carpe Diem! Ali boj se Slovencev, kadar jih vsi odpišejo

    Slovenske reprezentance so največje zgodbe spisale, ko tega ni bilo mogoče pričakovati ...
    Peter Zalokar 23. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončić diha Curryju za ovratnik

    Liga NBA je objavila seznam najbolje prodajanih dresov košarkarjev. Med prvo peterico sta dva igralca Los Angeles Lakers.
    22. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sobotna tema

    Zakaj v Avstriji zaslužijo več

    Nujni so konkretni predlogi ukrepov, ki bi zmanjšali zaostanek našega gospodarstva, brez višje produktivnosti ne bo preboja.
    24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Grčija, nafta in zemeljski plin

    Naftne vrtine bodo vidne s plaže: Ustaviti jih moramo, preden bodo uničili otok

    Grčija v popolni tišini postaja oaza za ameriška naftno-plinska podjetja in središče novega monopolnega energetskega prevzema evropskega trga.
    Boštjan Videmšek 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Februarski glasbeni odtis

    9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Napadalci ne vdirajo v sisteme. Vdirajo v navade.

    Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:47
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka DončićDallas MavericksLos Angeles LakersLiga NBAkošarkaLeBron JamesNBA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Svet

    Francozi pridržali kapitana tankerja iz t. i. ruske flote v senci

    Plovilo, ki ga je francoska mornarica zasegla v četrtek v Sredozemlju, so preusmerili v pristanišče blizu Marseilla, kjer je sedaj zasidrano.
    25. 1. 2026 | 17:39
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Moj konec tedna

    Andrej Košak: Punk je govoril, ko so drugi molčali

    Zdaj je čas, da povem, kako je zares bilo, pravi režiser dokumentarca Punk pod komunističnim režimom. Andrej Košak lahko o vsem pripoveduje iz prve roke.
    Melita Meršol 25. 1. 2026 | 17:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Luka Dončić

    Štab ni verjel, kaj je naredil Dončić: Šestkrat zapored, fantastično

    Še druga zmaga Luke Dončića v Dallasu v dresu Los Angeles Lakers, tokrat je navdušil s 33 točkami in odlično obrambo: »Vem, kako težko je priti na tekmo.«
    Nejc Grilc 25. 1. 2026 | 16:05
    Preberite več
    Nedelo
    Ikona

    Olivie Colman ni nihče pripravil na slavo

    Britanci imajo igralko Olivio Colman za nacionalni zaklad, a preden je postala ena najbolj iskanih v tem poslu, se je z veseljem preživljala kot čistilka.
    Urša Izgoršek 25. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

         V živo: Slovenski asi izpadli iz boja za kolajno, Prevčeva smučka poletela sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Luka Dončić

    Štab ni verjel, kaj je naredil Dončić: Šestkrat zapored, fantastično

    Še druga zmaga Luke Dončića v Dallasu v dresu Los Angeles Lakers, tokrat je navdušil s 33 točkami in odlično obrambo: »Vem, kako težko je priti na tekmo.«
    Nejc Grilc 25. 1. 2026 | 16:05
    Preberite več
    Nedelo
    Ikona

    Olivie Colman ni nihče pripravil na slavo

    Britanci imajo igralko Olivio Colman za nacionalni zaklad, a preden je postala ena najbolj iskanih v tem poslu, se je z veseljem preživljala kot čistilka.
    Urša Izgoršek 25. 1. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

         V živo: Slovenski asi izpadli iz boja za kolajno, Prevčeva smučka poletela sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAVA USPEŠNICA

    Krema, ki je popolnoma spremenila vse trende

    Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 13:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Napredek v implantologiji: Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

    Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 10:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    So slučaji, za katere je bolje varčevati

    Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Kariera
    Vredno branja

    JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

    Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
    Promo Delo 22. 1. 2026 | 12:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

    Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
    Promo Delo 23. 1. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 21. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo