Štab ni verjel, kaj je naredil Dončić: Šestkrat zapored, fantastično

Luka Dončić se je (znova) vrnil domov, z Los Angeles Lakers je v nedeljskem jutru gostoval v Teksasu in pomagal Jezernikom k zmagi s 116:110. Dosegel je 33 točk, čeprav je iz igre vrgel le 15 metov, dodal je še 11 asistenc in osem skokov. Lakers so v zadnjih osmih minutah nadoknadili 12 točk zaostanka, Luka pa je bil v tem obdobju ključna figura v obrambi.

»Bil je fantastičen, drugače se ga ne da opisati. Po tekmi smo šteli, šestkrat zapored so ga poskusili napasti v obrambi in vseh šest napadov se je končalo brez točk. Nato pa je še s postavljanjem pred Najija Marshalla odločil tekmo. To vse pove o njem in o tem, kako močno si želi zmagovat,« ga je pohvalil trener J. J. Redick.

FOTO: Instagram

Dončić je v Dallasu v petek zvečer obiskal svojo hišo in »pozdravil« tudi garažo z avtomobili, lep sprejem je nato dobil še na igrišču, gledalci so ga pozdravili z vzkliki »MVP«. Vrnitev je bila veliko manj čustvena kot v minuli sezoni, ko je v Dallasu gostoval prvič, a vseeno to za Ljubljančana ni bila tekma kot vsaka druga. »Vedno želim zmagati, vseeno, kje igramo, bo pa tukaj vsaka tekma zame nekaj posebnega. Lepo je bilo videti polno dvorano, vem, kako težko je v zimskih razmerah po cesti priti na tekmo,« se je Luka zahvalil gledalcem.

Priznal je, da so ga trenerjeve besede spodbudile k drugačni igri: »J. J. je imel prav, ko je rekel, da premalo podajam soigralcem. Tokrat sem imel le 15 metov in zmagali smo.« V zadnji četrtini je imel dovolj energije za obrambo, v napadu pa je 12 od svojih 17 točk dosegel LeBron James.

Zdaj se Lakers odpravljajo v Chicago, kjer jih v noči na torek (2.00) čaka še eno zahtevno gostovanje. »Upam, da so zadnje tekme znak, da smo prebrodili krizo in da se naša krivulja vzpenja. Nikoli ne veš, kdaj je krize konec, lahko pa upamo in se dobro pripravimo na Chicago,« po tretji zmagi na zadnjih štirih tekmah pravi James.