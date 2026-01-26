Najbolj zvestih 22 je Dončić povabil v ložo, nato je zgrešil garderobo (VIDEO)

Vrnitev v Dallas v drugo za Luko Dončića ni bila tako čustvena izkušnja, vsekakor pa je bila tekma zanj nekaj posebnega. V Teksasu so kljub nevihti z ledenim dežjem in snegom navijači napolnili areno in Dončića pozdravili s stoječimi ovacijami. Luka ni skrival čustev, zaradi starih navad je ob polčasu storil napako.

»Te navijači bodo za vedno del mojega življenja, vesel sem, če komu lahko vrnem delček te pozornosti. Žal vas je preveč, ne morem ustreči vsem, vesel pa sem, da sem lahko naredil dan poseben vsaj za 22 ljudi,« je Dončić komentiral potezo, ki je požela veliko pozornosti. Najbolj zvestim navijačem v Dallasu je organiziral ogled tekme v loži in jih presenetil še s podpisanimi čevlji ter dresom.

Na tekmi so imeli kaj videti, Luka jo je končal s 33 točkami in 11 skoki, za nameček je v zadnji četrtini odlično igral obrambo in Los Angeles je prišel do zmage. Med polčasom pa ga je malo zaneslo, ko je odšel v tunel po sireni, ki je oznanila polovico tekme, je za trenutek stekel v napačno smer, je priznal v pogovoru za TV mrežo ESPN.

Dončić bo s soigralci že v noči na torek gostoval v ledeno mrzlem Chicagu (2.00), dan pozneje (1.30) gostujejo v Brooklynu. Na tej tekmi pričakujejo vrnitev Austina Reavesa na parket, manjka že od božiča.