  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Že 87. trojni dvojček Dončića za veliko zmago v derbiju

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference premagali Denver s 115:107. Luka Dončić je dosegel 38 točk.
    V prvem polčasu je Luka zbral 23 točk, v prvi četrtini sploh ni zgrešil iz igre. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters
    Galerija
    V prvem polčasu je Luka zbral 23 točk, v prvi četrtini sploh ni zgrešil iz igre. FOTO: Isaiah J. Downing/Reuters
    Nejc Grilc
    21. 1. 2026 | 06:37
    21. 1. 2026 | 07:06
    A+A-

    Ko napoči čas za derbi, Los Angeles Lakers pokažejo pravi obraz. Teden rivalstev v ligi NBA so otvorili v Koloradu, kjer so oslabljeni Denver brez Nikole Jokića premagali s 115:107, čeprav so šele v zadnji četrtini prvič na tekmi povedli. Luka Dončić je bil znova gonilna sila Jezernikov v napadu, dosegel je trojnega dvojčka z 38 točkami, 13 skoki in 10 asistencami.

    image_alt
    Po 21 letih imajo LeBrona dovolj, Dončić je odgovoril navijačem

    Po petih porazih na zadnjih sedmih tekmah so Lakers vendarle nanizali tudi dve zaporedni zmagi. Vroče gostovanje v Koloradu je bilo nekoliko lažje, ker Denver igra brez Jokića in rezervnega centra Jonasa Valančiunasa, zato so Kalifornijci tokrat pričakovano prevladovali pod košem in prepričljivo dobili skok (63-42). 

    Dončić je tekmo začel izvrstno, v prvi četrtini je zadel vseh šest metov iz igre, tudi dve trojki in nekako držal stik s še bolj razpoloženim Jamalom Murrayjem, ki je že do polčasa dosegel 26 točk, Luka pa le tri manj. Lakers so od prve sirene naprej zaostajali, v drugi in tretji četrtini dvakrat tudi za 14 točk, a se niso predali. Pomagal je tudi slovenski zvezdnik z dvema težkima zadetima metoma v tretjem delu igre, ko so proti koncu začeli topiti prednost domačih. 

    V obrambi so podvajali Murrayja, ki je moral poiskati pomoč soigralcev, a je ni dočakal. Lakers so začutili priložnost, celotna klop je spremljala tekmo na nogah, slavili so vsako uspešno obrambno akcijo in teh je bilo tokrat dovolj, da so v napadu lahko dokončali delo. Denver skoraj polovico zadnje četrtine ni dosegel koša, Lakers so po dveh trojkah Marcusa Smarta najprej prvič povedli, nato pa ušli na osem točk prednosti in z delnim izidom 16:0 tudi odločili tekmo v svojo korist. Pika na i je bilo izvrstno zabijanje Jamesa po podaji Dončića, s katerim so dokončno strli odpor domačinov.

    Končnica bi lahko bila tudi bolj mirna, Dončić si je s soigralci privoščil nekaj napak, a na koncu ni trepetal za zmago. Dosegel je izvrstnih 38 točk, 13 skokov in 10 asistenc za že 87. trojni dvojček v karieri. Met iz igre je bil dober (12/21, 3/9 za tri), zadel je 11 od 12 prostih metov in izgubil le tri žoge. 

    »Počutim se dobro, le zdaj ob koncu sem prejel udarec, zato malo šepam, ampak ni nič hudega,« je v prvem komentarju za televizijo pojasnil Dončić, o tekmi pa povedal: »Za nas je to pomembna zmaga, čaka nas dolg niz gostovanj. Tudi brez Nikole Jokića so nevarno moštvo, Jamal Murray si zasluži igrati na tekmi zvezd, imajo številne dobre igralce. V prvi četrtini so zadeli devet trojk, a se nismo predali, ostali smo skupaj kot moštvo in danes igrali dobro.«

    LeBron James je dodal 19 točk in se z 8 skoki ter 9 asistencami približal trojnemu dvojčku. Zaostanek za Denverjem je LA zmanjšal na tri zmage, odigrali so dve tekme manj od zlatih zrn iz Kolorada.

    Naslednjo tekmo Lakers igrajo v petek zjutraj (4.00), čaka jih mestni derbi z Los Angeles Clippers, kjer se je Kawhi Leonard znova znašel na seznamu poškodovanih.

    Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29)
    Murray 28, Gordon in Watson 18; Dončić 38, 13 skokov in 10 asistenc v 35:39, James 19, 9 skokov, 8 asistenc, Smart 15.

    Phoenix Suns - Philadelphia 76ers 116:110
    Los Angeles Clippers - Chicago Bulls 110:138
    San Antonio Spurs - Houston Rockets 106:111
    Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 122:127
    Toronto Raptors - Golden State Warriors 145:127
    Miami Heat - Sacramento Kings 130:117

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Tekma zvezd lige NBA

    Po 21 letih imajo LeBrona dovolj, Dončić je odgovoril navijačem

    V košarkarski ligi NBA so znani člani obeh začetnih peterk na Vzhodu in Zahodu. Luka Dončić je šestič v karieri postal all-star, LeBrona prvič po letu 2005 ni.
    Nejc Grilc 20. 1. 2026 | 09:40
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Priznanje navijačev, kolegov in medijev

    Dončić v začetni postavi na tekmi zvezd

    Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo šestič udeleženec spektakla lige NBA.
    19. 1. 2026 | 21:50
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Uspešna Dončićeva vrnitev, ki je imela tudi manjši madež

    Košarkarji kluba Los Angeles Lakers so v ligi NBA pred svojimi navijači zanesljivo odpravili igralce moštva Toronto Raptors.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 06:46
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Novi poraz Jezernikov, Dončića ustavila poškodba

    Los Angeles Lakers so morali v košarkarski ligi NBA priznati premoč tudi košarkarjem moštva Portland Trail Blazers.
    Miha Šimnovec 18. 1. 2026 | 07:16
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

    Trump: Nato bi bil brez mene kup pepela

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    20. 1. 2026 | 06:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropska obramba

    Grenlandija je poslance zavila v molk

    Vladno odločitev o tem, da na vojaško vajo Arktična odpornost pod vodstvom Danske pošlje dva častnika, sta komentirali le Levica in Svoboda.
    Novica Mihajlović 20. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Po vrnitvi iz Japonske so Domna zjutraj doma presenetili kontrolorji

    V Oberstdorfu od četrtka do nedelje 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih s šestimi Slovenci. Domen Prevc vroči kandidat za osvojitev zlate lovorike.
    Miha Šimnovec 20. 1. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka DončićLos Angeles LakersLeBron JameskošarkaLiga NBADenver Nuggets

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Karibi

    ZDA zasegle že sedmi tanker z venezuelsko nafto

    »Edina nafta, ki bo zapustila Venezuelo, bo nafta, ki je ustrezno in zakonito usklajena,« so sporočili.
    21. 1. 2026 | 07:49
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Španija

    Nova železniška nesreča v Španiji: en mrtev in številni poškodovani

    Umrl naj bi strojevodja. Še vsaj 37 ljudi je bilo poškodovanih, od tega pet huje.
    21. 1. 2026 | 07:44
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Kralji slavili brez kapetana in prvega vratarja

    Los Angeles Kings so brez poškodovanega Anžeta Kopitarja premagali zadnjo ekipo New York Rangers s 4:3. Med tekmo se je poškodoval vratar Kraljev.
    21. 1. 2026 | 07:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

         V živo: Trump na poti v Davos: Pojma nimam, kaj se bo zgodilo

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Že 87. trojni dvojček Dončića za veliko zmago v derbiju

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference premagali Denver s 115:107. Luka Dončić je dosegel 38 točk.
    Nejc Grilc 21. 1. 2026 | 06:37
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Kralji slavili brez kapetana in prvega vratarja

    Los Angeles Kings so brez poškodovanega Anžeta Kopitarja premagali zadnjo ekipo New York Rangers s 4:3. Med tekmo se je poškodoval vratar Kraljev.
    21. 1. 2026 | 07:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Grenlandija

         V živo: Trump na poti v Davos: Pojma nimam, kaj se bo zgodilo

    Spremljamo aktualno dogajanje in mednarodne odzive na ameriške težnje po prevzemu Grenlandije.
    21. 1. 2026 | 06:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Že 87. trojni dvojček Dončića za veliko zmago v derbiju

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v derbiju zahodne konference premagali Denver s 115:107. Luka Dončić je dosegel 38 točk.
    Nejc Grilc 21. 1. 2026 | 06:37
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 7. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo