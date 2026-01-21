Že 87. trojni dvojček Dončića za veliko zmago v derbiju

Ko napoči čas za derbi, Los Angeles Lakers pokažejo pravi obraz. Teden rivalstev v ligi NBA so otvorili v Koloradu, kjer so oslabljeni Denver brez Nikole Jokića premagali s 115:107, čeprav so šele v zadnji četrtini prvič na tekmi povedli. Luka Dončić je bil znova gonilna sila Jezernikov v napadu, dosegel je trojnega dvojčka z 38 točkami, 13 skoki in 10 asistencami.

Po petih porazih na zadnjih sedmih tekmah so Lakers vendarle nanizali tudi dve zaporedni zmagi. Vroče gostovanje v Koloradu je bilo nekoliko lažje, ker Denver igra brez Jokića in rezervnega centra Jonasa Valančiunasa, zato so Kalifornijci tokrat pričakovano prevladovali pod košem in prepričljivo dobili skok (63-42).

Dončić je tekmo začel izvrstno, v prvi četrtini je zadel vseh šest metov iz igre, tudi dve trojki in nekako držal stik s še bolj razpoloženim Jamalom Murrayjem, ki je že do polčasa dosegel 26 točk, Luka pa le tri manj. Lakers so od prve sirene naprej zaostajali, v drugi in tretji četrtini dvakrat tudi za 14 točk, a se niso predali. Pomagal je tudi slovenski zvezdnik z dvema težkima zadetima metoma v tretjem delu igre, ko so proti koncu začeli topiti prednost domačih.

V obrambi so podvajali Murrayja, ki je moral poiskati pomoč soigralcev, a je ni dočakal. Lakers so začutili priložnost, celotna klop je spremljala tekmo na nogah, slavili so vsako uspešno obrambno akcijo in teh je bilo tokrat dovolj, da so v napadu lahko dokončali delo. Denver skoraj polovico zadnje četrtine ni dosegel koša, Lakers so po dveh trojkah Marcusa Smarta najprej prvič povedli, nato pa ušli na osem točk prednosti in z delnim izidom 16:0 tudi odločili tekmo v svojo korist. Pika na i je bilo izvrstno zabijanje Jamesa po podaji Dončića, s katerim so dokončno strli odpor domačinov.

Končnica bi lahko bila tudi bolj mirna, Dončić si je s soigralci privoščil nekaj napak, a na koncu ni trepetal za zmago. Dosegel je izvrstnih 38 točk, 13 skokov in 10 asistenc za že 87. trojni dvojček v karieri. Met iz igre je bil dober (12/21, 3/9 za tri), zadel je 11 od 12 prostih metov in izgubil le tri žoge.

»Počutim se dobro, le zdaj ob koncu sem prejel udarec, zato malo šepam, ampak ni nič hudega,« je v prvem komentarju za televizijo pojasnil Dončić, o tekmi pa povedal: »Za nas je to pomembna zmaga, čaka nas dolg niz gostovanj. Tudi brez Nikole Jokića so nevarno moštvo, Jamal Murray si zasluži igrati na tekmi zvezd, imajo številne dobre igralce. V prvi četrtini so zadeli devet trojk, a se nismo predali, ostali smo skupaj kot moštvo in danes igrali dobro.«

LeBron James je dodal 19 točk in se z 8 skoki ter 9 asistencami približal trojnemu dvojčku. Zaostanek za Denverjem je LA zmanjšal na tri zmage, odigrali so dve tekme manj od zlatih zrn iz Kolorada.

Naslednjo tekmo Lakers igrajo v petek zjutraj (4.00), čaka jih mestni derbi z Los Angeles Clippers, kjer se je Kawhi Leonard znova znašel na seznamu poškodovanih.

Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 107:115 (37:28, 34:29, 17:29, 19:29)

Murray 28, Gordon in Watson 18; Dončić 38, 13 skokov in 10 asistenc v 35:39, James 19, 9 skokov, 8 asistenc, Smart 15.

