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Košarka

Luka Dončić dobil v Kaliforniji še eno okrepitev

Los Angeles Lakers nadaljujejo sestavljanje ekipe okoli slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića.
Luka Dončić je nedavno obiskal tudi otroke v Stožicah. FOTO: Leon Vidic
Galerija
Luka Dončić je nedavno obiskal tudi otroke v Stožicah. FOTO: Leon Vidic
Š. R., STA
8. 7. 2026 | 10:50
8. 7. 2026 | 10:58
1:27
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Los Angeles Lakers nadaljujejo sestavljanje ekipe okoli slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića. Po poročanju ESPN se je Jezernikom pridružil 30-letni center Kevon Looney, ki je kot prost igralec podpisal enoletno pogodbo v vrednosti 3,9 milijona dolarjev.

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Pričakoval je sezono z Dončićem, zdaj se izgovarja na srečo. Kaj se je zgodilo?

Looney, trikratni prvak lige NBA, naj bi v rotaciji igral za začetnim centrom Walkerjem Kesslerjem. Izkušeni košarkar je nazadnje nosil dres New Orleans Pelicans, največji pečat pa je pustil pri Golden State Warriors, s katerimi je osvojil tri šampionske prstane, v letih 2017, 2018 in 2022.

Lakersi so v zadnjih dneh močno okrepili zasedbo. Poleg Looneyja in Kesslerja so se moštvu pridružili še Quentin Grimes, Collin Sexton, Jaden Hardy in Sandro Mamukelašvili. V Los Angelesu tako očitno gradijo širšo in bolj fizično ekipo, s katero želijo Dončiću omogočiti napad na vrh zahodne konference.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

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