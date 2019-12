Luka Dončić dohitel Michaela Jordana

Še tretjič v svojih dosedanjih 22 tekmah v ligi NBA so košarkarji Dallasa premagali New Orleans, po dveh uspehih v Louisiani so tokrat tekmeca prekosili še v domači dvorani in najbolj prepričljivo doslej – s 46 točkami razlike (130:84). Na poti do 16. skupne zmage Teksačanov v prvenstvu je bilo jasno tudi, kdo bo njihov junak.se je izkazal s 26 točkami, 6 skoki in 9 asistencami in bil vnovič izbran za najboljšega igralca dvoboja.Ljubljančan je že do polčasa dosegel 20 točk, zaradi velike kakovostne razlike med moštvoma in zgoščenega sporeda tekem, po katerem bo Dallas že jutri gostil Sacramento, pa mu je trenernamenil obilo počitka. V 26 minutah igre je metal za dve točki 6:7, za tri 2:8 in proste mete 8:10 ter še na 18. tekmi zapored zbral vsaj 20 točk, 5 skokov in 5 asistenc. To je v celotni zgodovini lige NBA doslej uspelo le legendarnemuv sezoni 1988/89, že jutri pa se bo lahko Dončić sam zavihtel na vrh razpredelnice.Pri Dallasu je srbski centerizkoristil priložnost ter prispeval 15 točk in 16 skokov,insta dodala po 14 točk. Najučinkovitejši strelci New Orleansa, ki je doživel 17. poraz v 23 nastopih, so bili(15),in(po 14).