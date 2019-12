Luka Dončić doma spremljal zmago Dallasa

Ljubljana – Košarkarji moštva Dallas Mavericks so tudi brez slovenskega čudežnega dečka Luke Dončića, ki okreva po poškodbi gležnja, uspešni v ligi NBA. Na krilih Setha Curryja in Kristapsa Porzingisa so v gosteh s 120:116 premagali Milwaukee Bucks.



Ameriški organizator igre in latvijski center sta prispevala po 26 točk ter z njimi prispevala levji delež k prekinitvi zmagovitega niza Jelenov. Ti so namreč doživeli poraz po 18 zaporednih tekmah, ki so jih odločili v svojo korist. Neuspeha Milwaukeeja ni mogel preprečiti niti sijajni Grk Giannis Antetokounmpo, ki je dosegel kar 48 točk in 14 skokov.



Dončić je tekmo spremljal doma v Dallasu. Mladi Ljubljančan dobro okreva, kot je razkril trener Rick Carlisle. »Luka ne potrebuje več opornice in hodi brez bergel. Čeprav hitro okreva, pa doma proti Boston Celtics (v noči na četrtek) še ne bo igral. Več bo znano po tej tekmi,« je povedal Carlisle.



Miami Heat pa je brez poškodovanega Gorana Dragića s 111:118 izgubil z Grizliji iz Memphisa.