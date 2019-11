FOTO:Luka Dončić fantastičen tudi v Houstonu (VIDEO)  

Dallas že pred Houstonom

Ljubitelji lige NBA so z velikim zanimanjem pričakali dvoboj med košarkarji Houstona in Dallasa. V njem sta se soočili do tedaj tretja in šesta najboljša zasedba v zahodni konferenci, veliki teksaški derbi pa je hkrati prinesel spopad med prvim strelcem sezonein, tretjim na lestvici najučinkovitejših. V vseh postavkah je bil uspešnejši čudežni slovenski mladec. Dallas je prekosil domače moštvo s 137:123 in dosegel peto zaporedno zmago, Ljubljančan pa se je izkazal z 41 točkami, 10 asistencami in 6 skoki v 34 minutah igre. Harden je zmogel 32 točk, 9 skokov in 11 asistenc.Z metom za dve točki 10:15, za tri 5:14 in prostimi meti 6:8 je Dončić še na četrti tekmi v nizu dosegel več kot 30 točk in le za eno točko zaostal za svojim osebnim strelskim rekordom, ki ga je zapečatil pred petimi dnevi v prvem teksaškem derbi sezone s San Antoniom (117:110). Tokrat je na parketu prebil eno minuto manj kot na sanjski večer, kar je bila morda tudi odločilna razlika, in je lahko igro dokončno zapustil že minuto in 48 sekund pred iztekom časa. Dallas si je namreč že zagotovil prepričljivo zmago, mimo pa je tudi že bil izbor najboljšega košarkarja tekme, pri katerem ni bilo dvoma.Slovenski velezvezdnik je tako z učinkom kot z »umetniškim vtisom« poskrbel, da so v njegovi senci ostali tako soigralci, med katerimi sta izstopala(31 točk) in(23 točk in 13 skokov), kot vsi tekmeci. Pri Houstonu, ki je že v prvem polčasu zaostal s 36:55 in v tretji četrtini z 69:89, a se je pred stopnjevanjem Dončićeve ekshibicije nevarno približal na 105:110, so poleg Hardna zadevali tudi drugi člani začetne peterke.je zbral 27 točk,21 točk in 22 skokov,inpo 16 točk, toda vsi košarkarji s klopi so skupaj dosegli le 11 točk, Dallasovi 28.Dallas igra v zadnjih tekmah vse bolj učinkovito – Golden Statu je nasul 142 točk, Clevelandu 143 in Houstonu 137 – in je izboljšal svoj sezonski izkupiček na 11 zmag in pet porazov, s katerim je prehitel Houston (11:6).