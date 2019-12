Luka Dončić igralec meseca v zahodni konferenci

Dallas – Izjemne predstave Luke Dončića onstran Atlantika so slovenskemu košarkarskemu biseru prinesle novo priznanje. Izbran je bil namreč za igralca meseca v zahodni konferenci lige NBA. Dvajsetletnik je postal prvi Dallasov igralec s tem nazivom po Dirku Nowitzkemu aprila 2009, prav tako je postal sploh najmlajši zmagovalec, odkar izbor poteka po konferencah, torej od sezone 2001/02.



Pod Dončićevo taktirko je Dallas v tej sezoni zabeležil 13 zmag in doživel šest porazov (68-odstotni iztržek) ter je tako četrto najuspešnejše moštvo v zahodni konferenci. Naš igralec je v povprečju dosegal na tekmo 30,6 koša, 9,9 skoka, 9,6 asistence in 1,53 ukradenih žog, vsa povprečja so najvišja v njegovi ekipi. V tej sezoni je Dončić dosegel že sedem trojnih dvojčkov, v 18 od 19 tekmah je dosegel več kot 20 točk, v 15 več od 25, v desetih več kot 30 in v treh več kot 40.



Poleg Nowitzkega, ki je bil igralec meseca šestkrat (enkrat skupaj z Michaelom Finleyjem in Stevom Nashem), je pri Dallasu ta naziv doslej pripadel le še Marku Aguirru.