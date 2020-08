FOTO:Luka Dončić in Co. so že specialisti za tesne poraze

Orlando – Od leta 2016 so košarkarji Dallasa čakali na 22. uvrstitev v končnico lige NBA v zgodovini kluba, 16. v tem tisočletju. Toda ko so si končno zagotovili mesto med najboljšo osmerico v zahodni konferenci, ni nihče niti pomislil, da bi proslavljal. Že pred nadaljevanjem prekinjenega prvenstva je bilo namreč jasno, da jim lahko račune prekriža le teorija, za nameček pa praga niso prestopili po svoji zaslugi, ampak zaradi novega poraza Memphisa, ki jih ne more več dohiteti.Tudi Dallas ostaja brez zmage v Disneyjevem »mehurčku« kljub novi učinkoviti predstavi Luke Dončića (40 točk, 11 asistenc in 8 skokov v 38 ...