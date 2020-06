Luka Dončić in Goran Dragić dobila datuma svojih prvih tekem

Dončić prvič v boj 31. julija, Dragić 1. avgusta

Goran Dragić (levo) bo igral prvo tekmo nadaljevanja sezone 1. avgusta. FOTO: Rhona Wise/Usa Today Sports



»Pred virusom ne moremo pobegniti in z njim bomo živeli kar nekaj časa«

Vodstvo severnoameriške košarkarskeinsta v petek po ameriškem času uradno oznanila, da se bo liga, marca prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa, nadaljevala. V športnem kompleksu Wide World of Sports se bo za naslov potegovalo še»Skupaj z združenjem igralcev smo zastavili načrt za nadaljevanje sezone, ki v ospredje postavlja zdravje in varnost, ohranja tekmovalno poštenost in predstavlja oder za obravnavo težav, povezanih s socialno nepravičnostjo,« je ob tem dejal, komisar lige. Dodal je, da so hvaležni tako dolgoletnemu partnerju Disneyju, ki je kot gostitelj omogočil vrnitev na parket, in zdravstvenemu osebju, ki je pripravilo obsežne zdravstvene protokole in zaščito.Uvodna tekma nadaljevanja sezone 30. julija bo med Utah Jazz, katere član je tudi, ki je bil prvi v ligi pozitiven na novi koronavirus, in New Orleansom.bo z Dallas Mavericks prvo tekmo po premoru odigral dan pozneje proti Houston Rockets.z Miami Heat pa bo prvič na parketu 1. avgusta, ko bo igral proti Denver Nuggets, katerega član je tudi tretji Slovenec v NBAEkipe bodo na Florido začele prihajati 7. julija, poroča ESPN, 30. julija se bo nadaljeval redni del sezone, v katerem bo vsaka izmed ekip odigrala osem tekem. Končnica se bo, če bo šlo vse po načrtih, začela 17. avgusta,Košarkarji bodo živeli v enem od Disneyjevih kompleksov, medtem ko delavci, potrebni za izvedbo tekmovanja, ne bodo bivali tam in bodo imeli malo osebnih stikov s košarkarji, ekipami in osebjem lige. Nekatere vseeno skrbi podatek, da je bilo v četrtek v okrožju Orange County, kjer se bo liga nadaljevala, zabeleženih, a je Silver optimističen.»Menim, da pred virusom ne moremo pobegniti in bomo z njim morali živeti še kar nekaj časa, zato smo tudi zasnovali kampus tako, kot smo ga. Gre za zaprto mrežo in dokler nikogar ne spustimo notri, smo varni pred primeri okoli nas. Zaradi teh razlogov nas ne skrbi, da bomo v Orlandu,« pravi Silver. Se pa vseeno zaveda, da niso nepremagljivi: »Nikoli ne bomo rekli, da se naši načrti ne morejo spremeniti, o tem virusu smo se naučili, da je veliko nepredvidljivega.«