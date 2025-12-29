Dončić z Los Angeles Lakers le prekinil niz treh zaporednih porazov

Košarkarji Los Angeles Lakers so prekinili niz treh porazov v severnoameriški ligi NBA in pred domačimi gledalci ugnali Sacramento Kings s 125:101. Prvi strelec dvoboja v Crypto.com Areni je bil slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki je za zmago dosegel 34 točk, sedem podaj in pet skokov.

Jezerniki so po treh porazih proti LA Clippers, Phoenixu in Houstonu v kalifornijskem dvoboju na kolena položili tekmece iz Sacramenta. Poleg Dončića, ki je v 32:44 minute iz igre metal 11-23, od tega za tri točke 5-14, se je pri gostiteljih izkazal tudi 40-letni veteran LeBron James s 24 točkami in petimi podajami, njegov met iz igre pa je znašal 11-13.

Pri kraljih, kjer so igrali brez treh zvezdnikov Zacha LaVina, Domantasa Sabonisa in Keegana Bradleyja, je bil najučinkovitejši DeMar DeRozan z 22 točkami ter petimi asistencami in štirimi skoki. Strateg 17-kratnih prvakov lige NBA iz Los Angelesa JJ Redick je bil po treh zaporednih porazih zelo kritičen do svojih varovancev. Dan po porazu proti Houstonu je sklical sestanek, ki je obrodil sadove, v lokalnem dvoboju so se njegovi igralci prikazali v veliko lepši podobi.

Največji korak naprej so naredili v obrambi, v primerjavi s prejšnjimi tekmami je bilo opaziti veliko več energije, izkazal pa se je tudi Dončić s tremi ukradenimi žogami. Jezerniki so sicer absoluten nadzor nad tekmeci prevzeli v tretji četrtini, ko so naredili delni izid 13:2 in si priigrali 26 točk prednosti, v zadnji pa je prednost narasla na +30.

»Na sobotnem sestanku sem fantom povedal, da se enostavno morajo bolj potruditi. Zelo malo ekip med sezono ne doživi padcev, gre za povsem naraven cikel, ki ga doživi vsaka ekipa. Najpomembnejše je, da ekipa prepozna težave in skuša najti rešitev iz zagate, v tem obdobju je trenutno naša zasedba,« je besede Redicka po zmagi povzel časnik Los Angeles Times.

»Mislim, da je bil naš pristop veliko boljši kot na minulih tekmah. Od samega začetka tekme smo bili osredotočeni in igrali zavzeto, predvsem v obrambi, kjer smo neprestano kradli žoge in prikazali zelo telesno košarko,« je dodal Dončić, ki je skupaj s kraljem Jamesom dosegel 58 od skupno 125 točk za domačo zasedbo.

Los Angeles Lakers so dosegli dvajseto zmago v rednem delu, ob desetih porazih pa so na četrtem mestu v zahodni konferenci. V vodstvu je Oklahoma City Thunder (27-5), za zadnjimi prvaki NBA pa so San Antonio Spurs (23-8) in Denver Nuggets (22-9).