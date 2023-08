Luka Dončić in soigralci igraje dobili generalko za svetovno prvenstvo

Slovenski košarkarji so zanesljivo opravili z generalko za skorajšnje svetovno prvenstvo na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji. V zadnji pripravljalni tekmi so izbranci Aleksandra Sekulića v Tokiu brez večjih težav s 103:68 (77:50, 50:36, 26:21) premagali Japonce.

Slovenci so vodili večino tekme in na koncu zasluženo slavili zmago. Najbolj učinkovit v naši izbrani vrsti je bil znova Luka Dončić, ki je k tokratnemu uspehu prispeval 23 točk. Ob tem je v statistiko vpisal še po sedem skokov in asistenc. Jaka Blažič je dosegel 16 točk, dve manj je dodal Zoran Dragić, Mike Tobey pa je zbral 11 točk in 10 skokov.

»Takšno tekmo smo potrebovali pred začetkom prvenstva. Med njo smo lahko razvili svojo igro, žogo smo si lepo podajali in učinkovito zaključevali napade, z zmago pa smo si okrepili samozavest. Moram priznati, da se zdaj počutim precej bolje kot prvi teden, ko sem se pridružil reprezentanci. Čutim, da sem v pravem ritmu, zato komaj čakam, da se prvenstvo začne,« je po tekmi povedal Tobey.

Za našo reprezentanco so točke dosegli še Jakob Čebašek (8), Žiga Dimec (8), Gregor Hrovat (7), Aleksej Nikolić (7), Bine Prepelič (5), Gregor Glas (3) in Žiga Samar (1). Klemen Prepelič ni igral. V domači izbrani vrsti sta bila najbolj razpoložena Judai Baba in Joshua Hawkinson, ki sta zabeležila 13 oziroma 12 točk.

»Odigrali smo najboljšo tekmo v pripravah. Resda je bil tekmec manj kakovosten, a igra precej drugačno košarko, kot smo jo vajeni. Tekma je bila dobra priprava za svetovno prvenstvo, saj se bomo tudi tam srečali z ekipami, ki igrajo takšno košarko. Dobro smo igrali v obrambi, posledično smo bili razigrani v napadu, žoga je lepo krožila, kar mora biti naše vodilo tudi v prihodnje. V ponedeljek se bomo preselili na Okinavo, kjer moramo zadnje dni pred prvenstvom izkoristiti za uigravanje in odpravo zadnjih pomanjkljivosti, nato pa se čim bolj samozavestno lotiti prvih treh nasprotnikov,« je po tekmi razmišljal Gregor Horvat.

Slovenci se bodo v ponedeljek preselili v Okinavo, kjer bodo naslednjo soboto proti Venezuelcem odigrali prvo tekmo na svetovnem prvenstvu. V ponedeljek, 28. avgusta, se bodo pomerili z Gruzinci, za konec uvodnega skupinskega dela pa bodo skušali v sredo, 30. avgusta, vlogo favoritov potrditi še proti košarkarjem Zelenortskih otokov.