Luka Dončić in soigralci na varnem, vsi v ligi še ne

Košarkarji New Yorka so v ligi NBA dosegli pomembno zmago. Na gostovanju so s 118:109 premagali najboljšo ekipo lige, Boston, ter ji prizadejali prvi domači poraz po 13 domačih zmagah v nizu. New York ostaja tretji na vzhodu, a ima po tretjem uspehu v nizu le zmago manj od Milwaukeeja na drugem mestu.

»Ta poraz boli, a morda to potrebujemo«

Prvi strelec New Yorka, ki si je tekmo prej zagotovil končnico, zdaj pa se bori za drugo mesto na vzhodu, je bil Jalen Brunson, ki je dosegel 39 točk. »Dobro smo zadevali in odigrali prave poteze,« je dejal Brunson po zmagi: »Očitno se zavedamo, da so gospodarji na vzhodu. Kadarkoli igraš proti njim, je to vedno dobro merilo, da vidiš, kje si. Igrali smo precej dobro, a vemo, česa so sposobni. Nocoj nam je uspelo.«

»Ta poraz boli, a morda to potrebujemo, da se bomo v končnico odpravili z 'ubijalsko' miselnostjo,« je dejal domači center Kristaps Porzingis, potem ko je Boston izgubil drugič zaporedoma. »Danes nismo pokazali tega, kar nas krasi. To ni bila ekipa, ki jo obožujejo naši navijači. Verjemite, da se bomo spet pojavili, ko bo treba. Vemo, kaj je naš cilj.«

Golden State pa je z zmago v gosteh proti Portlandu s 100:92 izrinil Los Angeles Lakers z devetega mesta na zahodu, obe ekipi bi se v tem primeru srečali v dodatnih kvalifikacijah za končnico. Gosti so šele z nizom 11:0 v zadnjih minutah preobrnili tekmo, superzvezdnik Stephen Curry je bil prvi mož Golden Stata z 22 točkami, osmimi podajami in sedmimi skoki.

New Orleans je s 135:123 v gosteh proti Sacramentu ohranil šesto mesto na zahodu, ki bi pomenilo zanesljivo uvrstitev v končnico, ki pa je še ni potrdil. Mesto pred njim je Dallas Luke Dončića, ki si je pred dnevi zagotovil končnico in se bo v prvem krogu pomeril z Los Angeles Clippers. Dallas bo igral naslednjo tekmo v soboto ob 2.30 po slovenskem času – doma z Detroitom.