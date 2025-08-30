Luka Dončić jasno in glasno: Tako moramo igrati

Druga tekma, drug obraz. Slovenski košarkarji so v Katovicah po porazu z gostitelji Poljaki v uvodnem kolu skupine D proti favoriziranim Francozom pokazali občutno boljo predstavo. Toda tudi 37 minut res enakovredne bitke, v kateri so bili večji del za ped pred tekmeci, ni bilo dovolj za zmago, izgubili so s 95:103. Za senzacijo je zmanjkalo tudi nekaj več sreče.

Selektor Aleksander Sekulić je bil povsem drugačlne volje kot pred dvema dnevoma. »Tekma je bila razburljiva, zelo fizična in borbena. Tako kot že celo poletje smo na tekmah proti atletsko grajenim igralcem deležni številnih grobih potez in prekrškov, tako da se dostikrat vprašam, ali sem na košarkarskem igrišču ali v dvorani za borilne veščine. Petintrideset minut smo držali ravnotežje, v zadnjih treh, štirih minutah pa je Francisco naredil razliko, ki se nismo mogli več uloviti. Vseeno sem zadovoljen s predstavo, verjamem, da bi lahko tekmo tudi dobili, zagotovo pa lahko iz nje črpamo marsikaj pozitivnega. To bo ključno že v nedeljo proti Belgiji, ki jo enostavno moramo premagati,« je bil po malem jezen Sekulić.

Selektor Aleksander Sekulić ni bil najbolj zadovoljen s tretmajem pri sodnikih. FOTO: Agencja Wyborcza.pl/Reuters

»V zadnjih minutah smo popustili, toda dali smo vse od sebe. Borili smo se, ampak proti Franciji ni lahko. To sem povedal fantom v slačilnici, tako moramo igrati še naprej, naš jutrišnji cilj je zmaga proti Belgiji,« je za slovensko sedmo silo povedal prvi strelec tekme z 39 točkami Luka Dončić. Dodal je še po osem skokov in podaj. »Če izgubimo, je nepomembno je, koliko točk sem dal,« zvezdniku Los Angeles Lakers ni bilo prav veliko mar za sicer odlično statistiko.

Edo Murić je mlajšim in močnejšim tekmecem pošteno pil kri. FOTO: Sergei Gapon/AFP

Odlično se je z mlajši tekmeci kosal tudi Edo Murić, s 16 točkami drugi najboljši slovenski strelec. »Vedeli smo, da moramo ustaviti njihovo igro hitrih prehodov, na koncu sta bili za nas usodni zadnji dve minuti. Pobegnil so nam, dve trojki sta nam izleteli iz koša, in enostavno nam je zmanjkalo moči. Žal mi je, lahko bi se razpletlo drugače, če bi zadeli ta meta. Ampak sem ponosen sem na fante, iz tekme v tekmo igramo bolje,« je potegnil črto čez tekmo, ki veliko obeta, najizkušenejši reprezentant.

Slovenija – Francija 95:103 (70:68, 54:47, 30:28) Dvorana Spodek, gledalcev 8574, sodniki: Kato (Japonska), Salins (Latvija), Yilmaz (Turčija).

Slovenija: Krampelj 8 (6:6), Nikolić 5, Prepelič 15 (10:14), Murić 16, Radović 3, Hrovat 4 (2:2), Omić 5 (1:4), Dončić 39 (19:20).

Francija: Francisco 32 (12:12), Okobo 14 (3:5), Luwawu-Cabarrot 2 (2:2), Yabusale 6 (1:2), Cordinier 3, Jaiteh 3 (1:2), Risacher 12, Hoard 6 (4:4), Sarr 12 (1:1), Coulibaly 13 (1:1).

Prosti meti: Slovenija 38:46, Francija 25:29.

Met za dve točki: Slovenija 12:26, Francija 21:35.

Met za tri točke: Slovenija 11:26 (Dončić 4, Murić 4, Prepelič, Hrovat, Radović), Francija 12:34 (Risacher 4, Francisco 2, Coulibaly 2, Okabo, Yabusale, Cordinier, Sarr).

Skoki: Slovenija 34 (24 + 10), Francija 35 (23 + 12).

Osebne napake: Slovenija 30, Francija 33.

Pet osebnih: Murić (40.).

V končnici tudi Klemen Prepelič ni imel sreče, a je optimist pred nadaljevanjem prvenstva. »Poraz je boleč, igra pa daleč od tega. Ponosen sem na ekipo, kako se je borila. Na žalost smo v zadnjih minutah dobili preveč košev, predvsem Francisco je bil neustavljiv, a košarka, ki smo jo prikazali, nam vliva veliko upanja za naprej. Nenazadnje smo bili v igri za zmago proti enemu glavnih favoritov za medaljo. Naslednja tekma proti Belgiji je za nas kot finale in ne glede na utrujenost in razočaranje moramo čez manj kot 20 ur znova pokazati takšno borbenost in željo,« je bil odkrit 32-letni košarkar iz Slovenske Bistrice.