Luka Dončić je eden od treh finalistov za prestižni naziv

Luka Dončić je pričakovano med tremi finalisti za najkoristnejšega igralca sezone NBA, je objavila najmočnejša košarkarska liga na svetu. Poleg slovenskega zvezdnika iz ekipe Dallasa se za nagrado MVP potegujeta še Srb Nikola Jokić iz vrst branilcev naslova Denverja in član Oklahome Shai Gilgeous-Alexander.

Dončić je bil najboljši strelec rednega dela lige s povprečjem 33,9 točke na tekmo, temu je dodal 9,2 skoka in 9,8 podaje. V sezoni 2018/19 je bil izbran za najboljšega novinca NBA, nato pa vsako sezono končal med deseterico v glasovanju za MVP. V vseh naslednjih štirih sezonah je bil prav tako izbran na tekme vseh zvezd in v prvo postavo lige.

Dončić je doslej najvišje v glasovanju za najkoristnejšega igralca končal v sezoni 2019/20, ko je bil četrti. Sezono kasneje je bil šesti, nato peti, lani pa je ob neuvrstitvi Dallasa v končnico zasedel osmo mesto. Prvič se je uvrstil med tri finaliste za MVP.

Jokić, ki je Nuggets lani vodil do prvega naslova prvaka, je četrtič v nizu v najožjem izboru za najkoristnejšega igralca, nagrado je dobil leta 2021 in 2022 ter bil drugi v glasovanju lani, ko je zmagal Joel Embiid iz Philadelphie 76ers.

Srbski zvezdnik ima povprečje 26,4 točke, 12,4 skoka in devet podaj za Denver, ki je redni del lige končal na drugem mestu na zahodnem delu, Oklahoma pa je bila prva. Zanjo je Gilgeous-Alexander v povprečju nanizal 30,1 točko, 5,5 skoka, 6,2 podaji in dve blokadi.

Francoz Victor Wembanyama je glavni favorit v igri za novinca leta in je tudi v širšem krogu tekmecev za najboljšega obrambnega igralca. Za novinca sta kandidata še soigralec Gilgeous-Alexandra Chet Holmgren in igralec Charlotte Hornets Brandon Miller.

Za najboljšega obrabnega igralca se potegujeta še francoski center Minnesote Rudy Gobert, dobil jo je že trikrat, in član moštva Miami Bam Adebayo.

Med tremi igralci, ki so najbolj napredovali, so Tyrese Maxey, Coby White in Alperen Sengun. Za trenerja leta so ostali v igri Mark Daigneault (Oklahoma), Chris Finch (Minnesota) in Jamahl Mosley (Orlando).