Luka Dončić drvi kot ferrari, ob njem pa sopihajo katrce

Oblečen v črn suknjič, z okrasnimi očali in mrkim pogledom je LeBron James na klopi pospremil debi Los Angeles Lakers v novi sezoni in videl marsikaj, kar je njegove bolečine v hrbtu še okrepilo. Luka Dončić je zdaj nesporna številka 1 v mestu angelov, s 43 točkami in 12 skoki je razglašeno moštvo vlekel in potiskal, kolikor se je dalo, a Lakers uigranim Golden State Warriors niso bili kos (109:119). Pomanjkanja želje in energije jim ne gre očitati, skrbi pa pomanjkanje idej in rešitev v napadu, kjer je prepogosto čarovnija Luke edina možnost za dosežen koš.

Z igro v prvih 41 odigranih minutah nove sezone je pokazal vse, kar so si privrženci LA Lakers obetali, ko je februarja prispel v Kalifornijo. Vrhunsko telesno pripravljen znova lahko prodira pod koš kot v prvih sezonah v Dallasu, le da se zdaj lahko zanese še na skoraj 10 let izkušenj igre na najvišjem nivoju. Z majhnim trzljajem branilca pošlje v zrak, se nasloni nanj in pod osebno napako zadane s takšno lahkoto, kot bi v bifeju v Punatu naročil mali macchiato. Čeprav met za tri še ni pravi – tega smo pri Dončiću že vajeni, potrebuje nekaj tekem, da pride v strelski ritem z razdalje – se ni pretirano zanašal nanj, izkoriščal je svoje vrline in dobro obrambno moštvo Golden Stata spravljal v obup. Končnih 43 točk, 12 skokov, 9 asistenc in dve ukradeni žogi ne priča dovolj jasno o tem, kako dober je bil Luka na prvi tekmi in kako povprečno, če sploh to, so igrali preostali Jezerniki.