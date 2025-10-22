  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Košarka

    Luka Dončić drvi kot ferrari, ob njem pa sopihajo katrce

    Los Angeles Lakers so sezono kljub 43 točkam Luke Dončića začeli s porazom. Zadeli so le osem trojk in izgubili 19 žog. V soboto zjutraj igrajo z Minnesoto.
    Luka Dončić je znova postal pravi čarovnik v raketi. FOTO: William Liang/Reuters
    Galerija
    Luka Dončić je znova postal pravi čarovnik v raketi. FOTO: William Liang/Reuters
    Nejc Grilc
    22. 10. 2025 | 10:00
    22. 10. 2025 | 10:02
    5:43
    A+A-

    V nadaljevanju: 

    Oblečen v črn suknjič, z okrasnimi očali in mrkim pogledom je LeBron James na klopi pospremil debi Los Angeles Lakers v novi sezoni in videl marsikaj, kar je njegove bolečine v hrbtu še okrepilo. Luka Dončić je zdaj nesporna številka 1 v mestu angelov, s 43 točkami in 12 skoki je razglašeno moštvo vlekel in potiskal, kolikor se je dalo, a Lakers uigranim Golden State Warriors niso bili kos (109:119). Pomanjkanja želje in energije jim ne gre očitati, skrbi pa pomanjkanje idej in rešitev v napadu, kjer je prepogosto čarovnija Luke edina možnost za dosežen koš.

    Z igro v prvih 41 odigranih minutah nove sezone je pokazal vse, kar so si privrženci LA Lakers obetali, ko je februarja prispel v Kalifornijo. Vrhunsko telesno pripravljen znova lahko prodira pod koš kot v prvih sezonah v Dallasu, le da se zdaj lahko zanese še na skoraj 10 let izkušenj igre na najvišjem nivoju. Z majhnim trzljajem branilca pošlje v zrak, se nasloni nanj in pod osebno napako zadane s takšno lahkoto, kot bi v bifeju v Punatu naročil mali macchiato. Čeprav met za tri še ni pravi – tega smo pri Dončiću že vajeni, potrebuje nekaj tekem, da pride v strelski ritem z razdalje – se ni pretirano zanašal nanj, izkoriščal je svoje vrline in dobro obrambno moštvo Golden Stata spravljal v obup. Končnih 43 točk, 12 skokov, 9 asistenc in dve ukradeni žogi ne priča dovolj jasno o tem, kako dober je bil Luka na prvi tekmi in kako povprečno, če sploh to, so igrali preostali Jezerniki.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Dončićev solo koncert ni bil dovolj; Reddick menda že razmišlja o spremembah

    Dončić s 43 točkami podiral rekorde, a Jezerniki so brez poškodovanega Jamesa visoko izgubili proti Bojevnikom, kjer je blestel novinec Butler.
    Žan Urbanija 22. 10. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    LA Lakers – GS Warriors

    Čaroben uvod v sezono Dončića, ki kaže svoj pravi obraz

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v domači dvorani kljub kar 43 točkami Luke Dončića morali priznati premoč Golden State Warriors s 109:119.
    Nejc Grilc 22. 10. 2025 | 03:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Luka Dončić je z LA Lakers postal ujetnik LeBrona Jamesa

    Košarkarji Los Angeles Lakers z novo peterko vstopajo v novo sezono lige NBA. Luka Dončić bo poskušal prebuditi DeAndreja Aytona, prvi izbor nabora 2018.
    Nejc Grilc 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Jaxson Hayes

    Boljša kemija z Dončićem mu bo na parketu prišla prav

    Center Los Angeles Lakers Jaxson Hayes si želi izkusiti igranje za reprezentanco, J. J. Redick idejo podpira.
    20. 10. 2025 | 19:10
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    V močni konkurenci Dončića znova ne jemljejo resno

    Zahodna konferenca lige NBA morda še nikoli ni bila tako kakovostna, Denver in Oklahoma sta še močnejša. Giannis Antetokounmpo dviguje prah na Vzhodu.
    Nejc Grilc 19. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Med9

    Zakaj je italijanska premierka odpovedala udeležbo v Portorožu

    V diplomatskih krogih velja ocena, da ni bila zadovoljna s premajhno izpostavljenostjo na portoroškem vrhu.
    Uroš Esih 20. 10. 2025 | 13:12
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Velika napaka, ki jo počnejo mnogi

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

         V živo: Kakšen je najprimernješi energetski scenarij za Slovenijo?

    Za Slovenijo je najprimernejši scenarij, ki temelji na jedrski energiji in zmernemu deležu obnovljivih virov energije, je analizo predstavil Jože P. Damijan.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podkast Moč gospodarstva

    Balkanski presežki elektrike ogrožajo stabilnost slovenskega omrežja

    S Tomažem Tomšičem in Urbanom Rudežem o električnem mrku v Španiji in na Portugalskem ter izzivih z varnostjo oskrbe v Sloveniji.
    22. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

         V živo: Čas v energetiki ni naš zaveznik, ampak omejena dobrina

    Na poslovni konferenci Delovega poslovnega centra o obsegu vlaganj v proizvodne vire, omrežje in spodbude ter zagotavljanju najnižje cene elektrike.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Elektro Ljubljana: Potrebnega bo manj omrežja, kot ga trenutno načrtujemo

    Trenutna težava so priklopi velikih hranilnikov, ki jih v elektrodistribuciji sploh niso navajeni.
    Borut Tavčar 20. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka DončićLiga NBAkošarkaLos Angeles LakersDallas MavericksLeBron JamesGolden State WarriorsJ.J. RedickSteph Curry

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

         V živo: Kakšen je najprimernješi energetski scenarij za Slovenijo?

    Za Slovenijo je najprimernejši scenarij, ki temelji na jedrski energiji in zmernemu deležu obnovljivih virov energije, je analizo predstavil Jože P. Damijan.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Cristiano Ronaldo Ml.

    Sin Cristiana Ronalda vpoklican v portugalsko reprezentanco

    Cristiano Ronaldo mlajši je bil vpoklican v portugalsko reprezentanco U16. Oče poudarja, da sina ne obremenjuje, a možnost, da zaigrata skupaj, ostaja.
    22. 10. 2025 | 10:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Islandija

    Podnebna kriza komarjem omogočila prihod na Islandijo

    Identificirana vrsta je odporna na mraz in se lahko prebije tudi čez islandsko zimo.
    22. 10. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pogovor ob koncu sezone

    Roglič: Če ne bi verjel, bi bil na Bora Bori, ne v Bori

    Primož Roglič je ob koncu sezone, morda njegove predzadnje v karieri, opravil pogovor za portal cylingnews in se dotaknil vzponov in padcev.
    Nejc Grilc 22. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za Euro

    Uefa razmišlja o revoluciji: ligi prvakov za države

    Uefa razmišlja o koreniti spremembi kvalifikacij za Euro po vzoru lige prvakov, da bi bile bolj zanimive, je potrdil Čeferin. Format Eura ostaja enak.
    22. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Islandija

    Podnebna kriza komarjem omogočila prihod na Islandijo

    Identificirana vrsta je odporna na mraz in se lahko prebije tudi čez islandsko zimo.
    22. 10. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Pogovor ob koncu sezone

    Roglič: Če ne bi verjel, bi bil na Bora Bori, ne v Bori

    Primož Roglič je ob koncu sezone, morda njegove predzadnje v karieri, opravil pogovor za portal cylingnews in se dotaknil vzponov in padcev.
    Nejc Grilc 22. 10. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kvalifikacije za Euro

    Uefa razmišlja o revoluciji: ligi prvakov za države

    Uefa razmišlja o koreniti spremembi kvalifikacij za Euro po vzoru lige prvakov, da bi bile bolj zanimive, je potrdil Čeferin. Format Eura ostaja enak.
    22. 10. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    VIDEO: »Manj kot 5 % stavbnih objektov je primernih za trajnostno bivanje«

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Malo maščob«, »vir vlaknin«. Kaj se skriva za prehranskimi oznakami?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo