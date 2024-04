Luka Dončić je lahko steber Dallasa tudi v obrambi

Košarkarje Dallasa je nedeljska budnica predramila, po medli predstavi na prvi tekmi so bili tokrat agresivni od prve minute in z zmago s 96:93 nad LA Clippers prevzeli prednost domačega terena v 1. krogu končnice. Serija se s poravnanim izidom (1:1) zdaj seli v Dallas, kjer lahko tokrat odlični Luka Dončić s soigralci naredi pomembna koraka proti napredovanju. V primerjavi s prvo tekmo je Dallasu stekel met z razdalje, v obrambi so z agresivno igro poskrbeli, da so morali zvezdniki Clippers s povratnikom Kawhijem Leonardom na čelu garati za vsak koš. V zaključku tekme je zadnji »udarec« podelil prav Dončić in s trojko 1:26 pred koncem pokopal upe gostiteljev.

To je prava košarka, ki jo želimo spremljati v končnici lige NBA: agresivna, hitra, s številnimi lepimi potezami in izenačena do zadnjih trenutkov. Ob februarskem premoru za tekmo vseh zvezd je vodstvo lige sodnikom poslalo nova navodila, ki omogočajo bolj moško igro v obrambi. Učinek je jasno viden, dve dobri napadalni moštvi sta tekmo končali pod stotico. »Občutek imam, kot bi spremljal najboljšo košarko iz 90. let, nenehno se igra na robu prekrška,« je dvoboj z Los Angelesom opisal trener Dallasa Jason Kidd.

V obrambi je tekmecem pokazal, da lahko grize kot lev, krade žoge in podeljuje blokade. FOTO: Harry How/AFP

Dončić je po zanesljivem porazu na prvi tekmi opozarjal, da niso uspeli izenačiti energije domačinov in da je bil premalo agresiven. Tokrat napake ni ponovil, v prvi četrtini je začel zadevati trojke (5/14, na koncu 32 točk, 6 skokov, 9 asistenc), še bolj navdušujoča je bila njegova predstava v obrambi. Clippers so Dončića vzeli za tarčo, a se Luka izziva ni ustrašil; nasprotniki, najpogosteje James Harden (22 točk, met 6-14, za 3 točke 2-10), so zgrešili vseh 11 metov, ko je Dončić neposredno vplival na met, zadeli so le dvakrat iz 17 poskusov, ko je bil Dončić najbližji branilec ob napadalcu z žogo. »Fantastičen je bil v obrambi, vedeli smo, da nas bodo prisilili v prevzemanja in napadli Luko. Tri leta nazaj je imel s tem težave, zdaj pa je boljši in je naš vodja ne le v napadu, temveč tudi v obrambi,« je bil tudi Kidd navdušen nad predstavo Ljubljančana.

Kdor izziva Luko, se igra z ognjem

»Sprejel sem to, da me imajo za slabega branilca, to me še dodatno podžge in mi da energijo v obrambi. V redu je, kar naj nadaljujejo tako, danes sem odigral dobro obrambo in tako bo tudi v prihodnje, le dovolj agresiven moram biti,« je eno svojih najboljših obrambnih predstav v karieri ocenil Dončić. Na pleča si je naložil veliko bremena, na parketu je preživel 46 minut in v napadu rešetal Los Angeles.

Njihova obrambna strategija je bila jasna, pred Lukom so postavili zid v raketi in ga omejili na mete z razdalje, predvsem pa so ga izzvali, da žogo poda odkritim soigralcem, ki so na drugi tekmi naravnali merilne naprave, Dallas je zadel 14 trojk iz 33 poskusov (42,4 %). Dončićevo nesebičnost (9 asistenc) lepo oriše ena ključnih akcij dobri dve minuti pred koncem, ko je namesto težke trojke izbral podajo, na prvi tekmi slabi nemški center Maxi Kleber se mu je oddolžil s trojko. »Maxi je bil odličen v obrambi, Luka pa je znova in znova našel pravo rešitev in podal, ko so ga začeli podvajati. Vsi igralci na parketu si zaslužijo pohvale za svoje predstave,« je bil zadovoljen Kidd.

Ko ima pravi večer, so njegove stepback trojke neustavljive. FOTO: Kiyoshi Mio/USA Today

Nato je v svojem slogu udaril še Dončić. Težka trojka po koraku nazaj je v popolnem loku zletela skozi mrežico, semafor je 1:26 pred koncem tekme kazal 90:81 in Luka je s krikom navdušenja potrdil, da je tekma odločena. »To so trenutki, za katere živim, konec koncev je to košarka, igram jo že celo življenje. Na parketu se hočem zabavati in takšni trenutki so zabavni,« je prvi zvezdnik Dallasa odgovoril na vprašanje, če je ob metu za v osebno zbirko vrhuncev čutil dodaten pritisk.

Dallas je dobil, po kar so prišli v Los Angeles. Uspel jim je »break«, prišli so do zmage na gostujočem parketu, mini prednost v seriji, ki bi lahko bila še zelo dolga, je zdaj na njihovi strani. Na 3. in 4. tekmi v noči na soboto in ponedeljek bodo imeli Luka in soigralci tudi podporo razprodanih tribun American Airlines Centra, ki bi pri tako izenačenih tekmecih lahko bila jeziček na tehtnici.