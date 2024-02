Luka Dončić je odvrgel masko in se strgal z verige

Košarkarji Dallasa so v ligi NBA v Brooklynu s 119:107 premagali New Jersey. Slovenski zvezdnik Luka Dončić je za zmagovite goste za eno podajo zgrešil deseti trojni dvojček v sezoni, zbral je 35 točk, 18 skokov in devet podaj. Kyrie Irving pa je leto dni po vrnitvi v Brooklyn, od koder je odšel v Dallas, dosegel točko več.

Irvingu so na začetku tekme žvižgali vsakič, ko se je dotaknil žoge, saj je bilo dogajanje v času pred prestopom v ekipi mrežic vse prej kot idilično. Toda to se je v nadaljevanju spremenilo in tako je doživel tudi aplavze za nekaj izjemnih prodorov ali trojk.

Kmalu se mu je v razigrani igri pridružil tudi Dončić, ki je dobesedno snel masko po petih minutah dvoboja in se Irvingu pridružil v šovu. V Barclays Centru se je ogreval in tekmo tudi začel z zaščitno masko zaradi poškodbe nosu po udarcu ob zmagi prejšnji večer v Philadelphii.

Po izjemnem začetku Irvinga v prvem polčasu je tega končal Dončić s trojko po njegovem že značilnem metu s korakom nazaj ter s tem poskrbel za 18 točk prednosti svojega moštva.

Teksašani so v tretji četrtini zadeli prvih pet točk, Irving je bil povsem sam na trojki, zato je trener gostiteljev Jacque Vaughn vzel minuto odmora vsega 46 sekund po začetku drugega polčasa, ko je bil izid 70:47 za goste. Domači so nato znižali zaostanek na devet točk, a je Dončić v zaključku tretjega dela igre z velike razdalje zadel zaporedni trojki za 95:77 in odtlej so bili domači do konca tekme v precejšnjem zaostanku.

Dončić in soigralci bodo ostali v širšem območju New Yorka, saj bodo v noči na petek po slovenskem času v slovitem Madison Square Gardnu igrali proti Knicks.