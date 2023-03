Luka Dončić je po okrevanju naletel na spopad na vso moč s prvaki

V nadaljevanju preberite:

Naključni opazovalci tekme med košarkarji Dallasa in Golden Stata so verjetno pomislili, da spremljajo spopad končnice lige NBA. Obe moštvi sta se namreč v dobršnem delu večera udarili na vso moč, tako kot sta se v lanskem finalu zahodne konference. Pomena razpleta se je dobro zavedal tudi Luka Dončić, ki je manjkal ob prejšnjih petih nastopih teksaške zasedbe, vendar s 30 točkami, 17 asistencami in 7 skoki ni mogel prevesiti tehtnice na njeno stran. Branilci naslova so zmagali s 127:125 in prvič v sezoni dobili dve tekmi zapored v gosteh.

V soočenju moštev, ki se ne moreta pohvaliti z nepredušno igro v obrambi, sta imeli obe po šest strelcev z dvomestnim učinkom. Prvi med vsemi je bil Dončić, vendar ni mogel biti povsem zadovoljen s svojo predstavo. Zakaj? Kaj ga je dodatno vrglo s tira? Kakšno je njegovo zdravstveno stanje po poškodbi? Kaj je napovedal Dallasov lastnik Mark Cuban? Kako njegovemu moštvu kaže v boju za preboj v končnico lige NBA?