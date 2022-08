Luka Dončić je položil Turke na pleča, Goran Dragić jih je dokončal

Tretji pripravljalni nastop pred evropskim prvenstvom, tretja zmaga. Slovenska košarkarska reprezentanca se je iz zavetja domačega Celja preselila v kotel Istanbula in v njem nadaljevala pravljico, ki jo je spisala pred petimi leti. Selektor Aleksander Sekulić je imel na tekmi s Turčijo vse svoje najmočnejše adute – v začetno peterko je uvrstil Luko Dončića, brata Gorana in Zorana Dragića, Vlatka Čančarja in Mika Tobeyja – in tudi dovolj orožij na klopi za podaljšanje niza uspehov. Resda šele po podaljšku, a vendarle.

Turčija : Slovenija 103:104 (90:90, 62:73, 40:46, 26:21) Turčija: Tuncer, Korkmaz 33 (12:14), Osman 24 (6:8), Kabaca 2, Sanli 8 (3:5) – prva peterka; Birsen, Hazer 1 (1:2), Bitim 8 (6:6), Haltali, Saybir 5, Mahmutoglu, Özdemiroglu, Sengün 19 (9:15). Slovenija: Dončić 23 (5:8), G. Dragić 28 (7:8), Z. Dragić 6 (0:1), Čančar 12, Tobey – prva peterka; Samar 4 (1:2), Nikolić 2, Prepelič 14 (6:7), Murić 10 (1:2), Blažič, Hrovat, Dimec 4.

Poleg lažje poškodovanega Gregorja Glasa, ki je ostal doma, so zunaj slovenske dvanajsterice tokrat ostali Luka Rupnik, Jakob Čebašek in Jurij Macura; Gregor Hrovat je igral pičlih pet sekund. Turki so medtem pogrešali naturaliziranega organizatorja Shana Larkina, ki je v zadnjih dveh sezonah popeljal Anadolu Efes do dveh naslovov prvaka evrolige. Po uvodnem zaostanku s 6:9 so vendarle bolje nadaljevali gostitelji. Za vodstvo s 23:16 in dobljeno prvo četrtino sta bila pričakovano najzaslužnejša njihova asa iz lige NBA, branilec Furkan Korkmaz (Philadelphia) in krilo Cedi Osman (Cleveland).

Luka Dončić jima seveda ni dolgo pustil veselja. Z značilno vsestransko igro je poskrbel, da je Slovenija dobila drugi del dvoboja s 25:14, tretjega, v katerem mu je izdatno priskočil na pomoč Goran Dragić, pa s 27:22. Ob vodstvu evropskih prvakov s 67:56 je na trenutke kazalo, da Turki izgubljajo voljo do odpora, zato so jim prišli zelo prav zadnji oprimki. Z umazanimi potezami so vneto poskušali spraviti tekmece ob živce, lepo zapolnjene tribune pa na noge. Uspelo jim je le delno.

13 točk naskoka je imela slovenska reprezentanca v 31. minuti, a zmagala šele po podaljšku.

V končnici tekme je slovensko moštvo branilo lepo prednost 75:62 iz 31. minute brez Dončića, ki je zaradi Sekulićeve odločitve ostal pri dobrih 27 minutah igre ob metu za dve točki 6:9, za tri 2:7, prostih metih 5:8, 10 skokih in 5 asistencah, a tudi brez obeh centrov. Tobey si je prislužil peto osebno napako že sredi tretje četrtine (dotlej je prebil na parketu sedem minut in prispeval zgolj en skok), v zadnji četrtini pa se mu je na klopi pridružil Žiga Dimec.

Edo Murić (desno) je prispeval 10 točk in 11 skokov. FOTO: TBF

Turki so seveda začutili, da se jim ponuja zadnja priložnost in s popolnim jurišem so poskusili pripravili zasuk. Po nepriznanem košu Eda Murića 13 sekund pred koncem za vodstvo Slovenije z 92:88 je Alperen Sengün tik pred iztekom 40 minut izsilil podaljšek, v njem pa je domača zasedba imela dodaten psihološki naboj. Toda z odločilno trojko (svojo edino) jo je 20 sekund pred koncem umiril Goran Dragić, ki je v zadnji četrtini in dodatnih petih minutah dosegel 15 točk. V merjenju moči s številnimi primesmi prave tekmovalne bitke je slovenska četa slednjič prekosila Turčijo po izkoristku vseh metov iz igre (47:39 %), pri skokih pa zaostala s 43:44 (Murić 11).

Jutri ob 19. uri se bo Slovenija pomerila še z Ukrajino, ki je v četrtek gladko izgubila s Turčijo s 70:96. Njeni glavni strelci so bili center Artem Pustovij (16), krilo Svjatoslav Mihajljuk (12) in branilec Bogdan Bliznjuk (10).