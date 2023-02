Luka Dončić bi se lahko že konec tedna pridružil Kyrieju Irvingu

V nadaljevanju preberite:

Zadnji večer pred iztekom obdobja za prestope košarkarjev v ligi NBA sta veliko pozornost pritegnila Kevin Durant, ki se je iz Brooklyna preselil v Phoenix, in Russell Westbrook, dosedanji adut LA Lakers in po novem Utaha. Gre namreč za 14. in 28. najboljšega strelca v zgodovini elitnega prvenstva. Na igrišču pa so bili žarometi usmerjeni predvsem v Kyrieja Irvinga. V krstnem nastopu v Dallasovem dresu je namreč popeljal soigralce do zmage na LA Clippers s 110:104, čeprav v moštvu še vedno ni bilo Luke Dončića.

Izkušeni organizator je potrdil, da je lahko košarka zelo preprosta igra, ko žogo vzamejo v roke velemojstri. Čeprav z novimi soborci sploh še ni opravil pravega daljšega treninga, jih je popeljal do zmage na gostovanju pri moštvu, ki je januarja dobilo oba zadnja dvoboja z Dallasom. Kako je ocenil svoj prvi nastop v novem moštvu? Brez dvoma ni naključje, da je slovenski as po tednu zdravljenja načete pete na desni nogi v Dallasu in treh izpuščenih tekmah pripotoval v Los Angeles in si v živo ogledal nastop zvezdniškega soigralca. Kako ga je komentiral?