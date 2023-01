Luka Dončić je trpel 53 minut za 56. trojni dvojček

Dallas in Luka Dončić sta v Los Angelesu v ligi NBA izpeljala odlično tekmo in po dveh podaljških strla Los Angeles Lakers (119:115). Z imenitno predstavo, ki jo je začinil z desetim trojnim dvojčkom in 56. v karieri ligi NBA, je bil osrednji mož 23-letni Ljubljančan. V 53. minutah je dosegel 35 točk, 14 skokov in 13 asistenc.

Dončić je rešil Dallas pred porazom s trojko po 48 minutah in izsilil podaljšek. V prvem je imel zaključno žogo LeBron James, a je zgrešil zadnji prodor, v drugem pa so Teksašani po neuspešnih poskusih domačih zadržali prednost in dosegli še 24. zmago.

Luka Dončić je zasenčil LeBrona Jamesa, ki je po dvoboju Luki športno čestital za predstavo in mu namenil nekaj lepih besed. FOTO: Gary A. Vasquez/USA Today Sports

LeBronu Jamesu je za trojni dvojček zmanjkala asistenca – 24 točk, 16 skokov, 9 asistenc, najučinkovitejši jezernik pa je bil z 28 točkami Russell Westbrook. Lepo predstavo so z dvomestnim številom točk pri Dallasu zaokrožili še Christian Wood (24), Tim Hardaway (22) in Spencer Dinwiddie (17).