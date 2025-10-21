Luka Dončić je z LA Lakers postal ujetnik LeBrona Jamesa

V nadaljevanju:

Po dobrem letu dni opazovanja posledic novih »pravil poslovanja« v ligi NBA je že jasno, da so spremembe korenito vplivale na delovanje moštev in načrtovanje prihodnosti. Zato so se Los Angeles Lakers kljub visokim ambicijam z Luko Dončićem v jedru ekipe znašli v nenavadnem položaju in zvezanih rok, dokler bo v njihovi sredi z visoko plačo igral LeBron James. V Kaliforniji zato govorijo o tranzicijskem letu in pripravi na pomembno poletje 2026, ob tem pa obstaja nevarnost, da bo še eno leto vrhunca Dončićeve kariere – februarja bo dopolnil 27 let –, splavalo po vodi brez boja za naslov prvaka.

Sezona, ki je pred vrati, bo za LeBrona Jamesa morda zadnja ob Pacifiku. Za številne košarkarske analitike drugi najboljši igralec vseh časov vse bolj »kleca« pod težo poškodb, zaradi težav z išiasom je že zdaj jasno, da bo v rednem delu sezone močno omejen, kar neizogibno pomeni bolj ležerno igro v obrambi. V preteklih letih si je James lahko privoščil kakšen teden »aktivnega počitka« med sezono, v prihajajoči bodo imeli v Los Angelesu veliko dela v lovu na mesto med prvo šesterico zahodne konference, ki prinaša neposredno uvrstitev v končnico. James je najbolj zvezdniški franšizi prinesel zelo veliko, danes pa so LA Lakers na poti k novi dobi z Dončićem v glavni vlogi njegov ujetnik.

Zakaj ujetnik? Preberite v nadaljevanju.