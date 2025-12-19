LeBron James o Luki Dončiću: Tako prekleto dober je, da je že smešno

Utah Jazz je v bogatem NBA življenjepisu Luke Dončića zapisan z debelimi črkami. Pred dobrimi desetimi meseci, 10. februarja, je prav proti tekmecem iz Sal Lake Cityja začel svoje poglavje pri Los Angeles Lakers. V prvih 24 minutah je dosegel 14 točk, pet skokov in štiri asistence, dva dni pozneje je ob minuti manj na parketu dosegel dve točki več, 16. Zbral je še po štiri podaji in asistenci.

V tej sezoni je Dončić stopil na plin. V treh tekmah je v mesecu dni, od prve, ki je bila 18. novembra, do današnje tekmecem iz Utaha nasul kar 115 točk, 37, 33, 45. V prvih dveh je dosegel dvojni dvojček, danes je sijajno igro dopolnil z dvojim trojčkom za 12. gostujočo zmago jezernikov v tej sezoni. V gosteh so izgubili le tri tekme.

»Lahko sem še boljši. Le ena izgubljena žoga, to je najboljši statistični podatek. Vedno je težko igrati na gostovanjih, izkupiček na gostovanjih (12:3) je imeniten. Poskušali ga bomo še izboljšati,« je sklenil še en odličen večer v ligi NBA Ljubljančan, ki navdušuje tudi LeBrona Jamesa.

»To je bil Luka. Lukova čarovnija! Ni presenetljivo. Tako prekleto dober je, da je že smešno,« je bil iskren James.